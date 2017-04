Liliana Turoiu si Mirel Talos au primit aviz favorabil de la Comisiile de cultura si politica externa din Senat pentru sefia ICR

"Pentru pozitia de presedinte, avizul Comisiei merge catre Liliana Turoiu, cu 15 voturi, urmata de Cosmin Manolescu, cu 3 voturi, Radu Carp, cu 2 voturi si Radu Boroianu, cu zero voturi. Pentru vicepresedinte - Mirel Talos, 15 voturi, Krizbai Bela Dan, 13 voturi, Cristina Modreanu, 3, Irina Cornisteanu, 2 voturi. Pentru grupurile parlamentare au fost votati toti cei sapte candidati, pe sapte locuri. Ramane ca Zoe Petre si Zamfir Dumitrescu sa trimita proiectele pana miercurea viitoare. Pentru uniuni de creatie, toti cei nominalizati au fostvotati, cu exceptia domnului Manolescu (Nicolae, n.r.), care are cel mai mic numar de voturi - 8. Este un vot care aleger profesionisti dintre profesionisti", a transmis Lucian Romascu, presedintele Comisiei pentru cultura si media din Senat.Candidatii propusi de partide politice si uniuni de creatie vizeaza conducerea Institutului Cultural Roman (ICR) pentru un mandat de patru ani. Intre acestia se numara Radu Boroianu, Liliana Turoiu, Radu Carp si Cosmin Manolescu, pentru functia de presedinte, Irina Cornisteanu si Mirel Talos, pentru functia de vicepresedinte, cineastii Ioan Carmazan si Laurentiu Damian, istoricul Zoe Petre, arhitectul Ileana Tureanu si compozitorul Ulpiu Vlad, pentru cele de membrii in consiliu.Valeriu Susnea, propus de PSD, este doctor in arte plastice si decorative, presedinte al Uniunii Artistilor Plastici, filiala Buzau. El s-a prezentat prin realizarile UAPR. "De 20 de ani, la Buzau exista o expozitie bienala ᅡIon Andreescuᅡ pe care am adus-o la a zecea editie, care a avut anul acesta peste 300 de artisti".Bogdan Ion Talmaciu, din partea PSD, este doctor in istorie si a activat in Ministerul Tineretului si Sportului, in timp ce Zoltan Tibor Szabo, propus de UDMR, este conferentiar la Universitatea Babes-Bolyai, doctor in filologie.Ioan Carmazan, propus de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film (UARF), a sustinut: "Am facut mai multe evenimente cu ICR. Consider ca din pozitia de conducere la ICR as putea sa dirijez mai multe actiuni, privind promovarea filmului romanesc. Nu cred ca filmele facute pana in 1997 sunt unele pe care trebuie sa le uitam. Vreau sa fac cat mai multe manifestari legate de cinematografia romaneasca", a spus Carmazan.Aurelia Corbean este propusa de UNITER, iar Laurentiu Damian, de Uniunea Cineastilor din Romania (UCIN). "Cinematografia si media este un mediu pe care ICR l-a avut mereu in vedere si sper sa il aiba in continuare", a spus Laurentiu Damian, profesor universitar la UNATC si presedinte UCIN.Profesorul universitar si presedintele UAPR si al Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori, Petru Lucaci, este si el unul dintre candidati, alaturi de Stefan Gheorghiu, propus de Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (UCIMR).Ileana Tureanu, presedinte al UAR, a afirmat: "Am venit nu ca sa fiu eu in conducere, ci uniunea pe care o reprezint". Un alt candidat este compozitorul Ulpiu Vlad, propus de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, al carui vicepresedinte este.Nicolae Manolescu, propus de Uniunea Scriitorilor, Dumitru Zamfirescu, propus de PSD, Zoe Petre, propusa de ALDE, si Miki Braniste, candidata propusa de USR, nu au putut fi prezenti la audierea de marti. Ei vor transmite un proiect si o audiere va avea loc la o data ulterioara.Grigore Arsene, presedintele Asociatiei Editorilor din Romania, "nu s-a calificat"- dupa cum a afirmat Cristian Dumitrescu, presedinte Comisia de politica externa din Senat - pentru a fi nominalizat in consiliul de conducere al ICR, dupa ce organizatia nu a reusit sa dovedeasca faptul ca este una de utilitate publica.Sapte dintre cei opt candidati propusi de uniunile de creatie vor obtine un loc in consiliul de conducere al ICR.Membrii comisiilor nu au avut intrebari pentru candidatii propusi de grupurile parlamentare, nici pentru cei nominalizati de uniunile de creatie.Pentru functia de vicepresedinte au fost nominalizati Irina Cornisteanu (propusa de grupul parlamentar al PNL), Krizbai Bela Dan (propus de UDMR), Mirel Talos (ALDE), Cristina Modreanu (USR) si Bogdan Popescu (propus de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania).Irina Cornisteanu lucreaza la ICR din 2012, anterior fiind director adjunct al Arcub. "Mi-am dorit sa prezint cu domnul Radu Carp cateva idei care cred eu ca sunt probleme la care putem gasi solutii, pentru ca activitatea ICR sa poata fi imbunatatita (...) La Viena am avut numai experiente fericite. Proiectele si programele pe care le coordonez cred ca sunt realizate la fel de bine in intreaga retea a ICR. Pregatim o platforma de promovare a industriilor creative", a spus ea la audiere.Krizbai Bela Dan are studii de Teologie, Psihologie si Euroatlantice (Universitatea Bucuresti). Fost director in cadrul Ministerului Culturii si angajat al Ministerului Afacerilor Externe, el a detinut un mandat plin (4 ani), prelungit pentru un an si jumatate (de Lilian Zamfiroiu), ca director adjunct la ICR Tel Aviv.Criticul de teatru si expertul in politici culturale Cristina Modreanu, propusa de USR pentru functia de vicepresedinte, se afla la New York si nu a putut fi prezenta la audiere. Senatorul Vlad Alexandrescu a anuntat absenta ei si a propus ca proiectul managerial realizat cu Cosmin Manolescu sa fie considerata propunerea amandurora. Propunerea a fost acceptata unanim.Bogdan Popescu este director al Centrului National al Cartii din ICR (din 2013) si doctor in filosofie (din 2007). El a vorbit despre realizarile de la CENAC si a trecut in revista planurile centrului. Popescu a fost mustrat de senatorul Vlad Alexandrescu: "Nu este foarte relevant ce ati facut pe bugetul ICR, ci este mult mai relevant ce aveti de gand sa faceti ca vicepresedinte al ICR".Mirel Talos este absolvent al Facultatii de Limbi si Literaturi Straine a Universitatii Bucuresti, fost deputat, consilier de stat al prim-ministrului (Calin Popescu-Tariceanu) pentru politica interna. "Cred ca este foarte important sa deschidem ICR-ul. Trebuie sa se duca mai aproape si de universitati, pentru ca trebuie sa mearga mai jos si pe axa varstei. Cu tot respectul, trebuie sa promovam si artisti emergenti, cu mai putini numitori comuni", a spus el la audiere. "Cei mai multi promovati de ICR sunt bucuresteni, institutii din Bucuresti. Este o pondere prea mare. Deci, doua birouri pe langa centrele universitare din Iasi si Cluj ar insemna o mai mare deschidere", a adaugat Talos. "Eu voi fi in situatia sa propun crearea unor centre care sa faca sesiuni de proiecte de selectare a unor produse culturale. Le vad ca centre de selectare", a precizat Talos, care a mentionat ca isi va da demisia din partid, in ziua in care va fi votat vicepresedinte al Institutului.