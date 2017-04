Florian Bodog: Cred ca peste doua-trei saptamani Institutul Cantacuzino va intra oficial in organigrama Ministerului Sanatatii

"Am avut o intalnire cu ambasadorul Frantei in cursul zilei de astazi (marti, n.r.). Domniile lor au reiterat interesul Frantei de a participa cu experienta si bunele practici in programele noastre de guvernare, inclusiv in construirea de spitale regionale, inclusiv in reformarea sistemului de sanatate romanesc. De asemenea, exista deschidere pentru o colaborare intre Institutul Cantacuzino si Institutul Pasteur din Paris. Dorim relansarea Institutului Cantacuzino, iar la una dintre sedintele de Guvern urmatoare, cred ca peste doua sau trei saptamani, Institutul Cantacuzino va intra oficial in organigrama Ministerului Sanatatii", a explicat Bodog.Potrivit ministrului, discutia cu ambasadorul Frantei va viza si programe de formare de specialisti pentru centrele de arsi."In acelasi timp, am convenit sa continuam programul de formare de specialisti pentru centrele de arsi. Dupa cum stiti, demaram procedurile de achizitie de studii de fezabilitate pentru Centrul de arsi de la ᅡGrigore Alexandrescuᅡ si de la Timisoara, dar si achizitie de aparatura pentru centrul de arsi din Iasi. In prima etapa vor pleca la formare medici de la Centrul de chirurgie plastica din Timisoara. In acelasi timp, vom avea un program de formare de specialisti pentru centrele de radioterapie. Dupa cum stiti, Ministerul Sanatatii, prin Banca Mondiala, a demarat procedura de achizitie pentru cinci echipamente de radioterapie, urmeaza inca minim sapte si am avut discutii preliminare pentru a forma managerii de spitale tot printr-un program comun cu Franta", a mai spus ministrul Sanatatii.