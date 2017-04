Voluntari romani in Nepal. Echipe medicale si educationale pleaca in locul unde "copiii nu cer bomboane, cer creioane"

“LIFE for NEPAL 2017”, expediție umanitară cu voluntari din România, este organizată de Volunteer for Life în colaborare cu Life Education for All și în parteneriat cu Manmohan Memorial Community Hospital și Cold Feet Adventures. Românii pleacă în Nepal (Kathmandu, Pokhara, Chitwan, Thamel) în perioada 1-23 iunie 2017. Scopul expediției umanitare este de a dota cu aparatură medicală si consumabile spitalul Manmohan, medicii vor efectua intervenții, iar o parte dintre voluntarii români vor face activități de educație nonformala pentru copii, explică inițiatorii campaniei. De asemenea, voluntarii mai vor să intervină pentru a dota cu rechizite școlare, consumabile, aparatură, cărți în limba engleză și jucării educaționale a școlilor din regiunile în care va ajunge expediția umanitară. Românii vor face voluntariat în echipe mobile – medicale și educaționale – în regiuni sarace si greu accesibile din Nepal. Numărul estimat al celor care vor beneficia de ajutorul echipei de români este de 1400 de oameni, din care 700 sunt copii din cinci localități izolate si Khatmandu, spun inițiatorii proiectului.