Un copil de un an si jumatate si o tanara de 17 ani au murit din cauza rujeolei, numarul total de decese a ajuns la 21

"Numarul deceselor prin rujeola a ajuns la 21. Ultimele doua cazuri: un copil de un an si jumatate si o tanara de 17 ani, care avea si alte comorbiditati. Niciunul dintre ei nu fusese vaccinat", a spus Alexandru Rafila.Consilierul personal al ministrului Sanatatii, care este si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, declara, luni, ca epidemia de rujeola care dureaza din septembrie 2016, este consecinta scaderii succesive a ratei vaccinarii de la 94 la suta (doza I) si 93 la suta (doza II) in 2001, la 86 la suta - doza I, respectiv 67 la suta - doza II in 2015.Epidemia de rujeola trebuie sa fie un semnal de alarma pentru toata lumea: medici, autoritati, parinti, a adaugat Rafila.De la debutul epidemiei, au fost inregistrate 21 de decese la bolnavii cu rujeola nevaccinati, in timp ce, in perioada 2010-2015, au fost patru decese.Acoperirea cu vaccin ROR (contra rujeolei, oreionului si rubeolei, n.r.) - doza I, pentru copiii cu varsta de doi ani era de 94,7 la suta in 2011 si 95,1 la suta in 2012. Numarul cazurilor de rujeola din epidemia 2016-2017 a ajuns la 4.070, a precizat presedintele Societatii Romane de Microbiologie.