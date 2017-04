Tariceanu, dupa ce a fost audiat la Inalta Curte: DNA e un fel de politie politica in Romania

Tariceanu, care a fost audiat de instanta suprema in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a sustinut ca in ultimele doua saptamani procurorii au cerut altor persoane anchetate sa depuna denunturi impotriva sa."E evident ca se urmareste cu totul si cu totul altceva (..) e clar ca procurorii fac ceea ce se numeste vanatoare", a declarat Tariceanu, la iesirea de la audieri, mentionand ca nu este singurul care se afla in aceasta situatie.In opinia sa, "e inacceptabil acest comportament al procurorilor care incearca sa smulga denunturi de la cei care sunt anchetati impotriva unor persoane".Acesta a cerut DNA "sa inteleaga ca e o institutie care trebuie sa respecte si legile si drepturile si libertatile cetatenilor" si a acuzat directia condusa de Laura Codruta Kovesi ca "e un fel de politie politica in Romania".