OUG privind plagiatul, modificat de deputati dupa decizia CCR: Efectele juridice ale retragerii titlului inceteaza doar dupa o decizie a instantei

Noul raport al Comisiei de educatie elimina toate articolele adaugate de Parlament la OUG 4/2016, prin care titlurile de doctor erau retrase prin decizii ale Senatelor universitatilor, eliminand astfel competentele CNATDCU si ale Consiliului National de Etica. Se revine astfel la forma Guvernului, din 2016, care preciza ca aceste titluri se retrag prin Ministerul Educatiei.Decizia vine dupa ce Curtea Constitutionala a declarat Legea de aprobare a OUG 4/2016 neconstitutionala in integralitate.Toate modificarile Parlamentului au fost eliminate, cu o singura exceptie: modalitatea de incetare a efectelor juridice ale retragerii titlului de doctor.Potrivit formei Guvernului, nu existau dispozitii speciale privind momentul incetarii efectelor juridice, insa Parlamentul a precizat ca "diploma de doctor inceteaza sa mai produca efecte juridice din momentul comunicarii dispozitiei de retragere a titlului". Noua forma, propusa de deputatul UDMR Szabo Odon si deputatul USR Stelian-Cristian Ion, prevede ca diploma de doctor inceteaza sa mai produca efecte juridice "dupa pronuntarea unei hotarari definitive a unei instante judecatoresti".Sunt eliminate si celelalte puncte criticate de CCR, precum reorganizarea institutiilor care ofera titluri academice, infiintarea Colegiului National al Institutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, posibilitatea renuntarii unilaterale la titlu, dar si prevederea potrivit careia orice diploma de doctorat se analizeaza potrivit legislatiei in vigoare in momentul verificarii.Proiectul a fost adoptat in aceasta forma cu 196 voturi "pentru", doua "impotriva" si 77 de abtineri, si va merge la Senat, in calitate de for decizional.CCR a declarat, in octombrie, legea de adoptare a OUG 4/2016 privind plagiatul, in forma adoptata dupa cererea de reexaminare a lui Klaus Iohannis, neconstitutionala in integralitate, atat din cauza modului in care Parlamentul a decis sa o discute, cat si din cauza majoritatatii mecanismelor instituite.Curtea Constitutionala arata, in motivarea de neconstitutionalitate a modificarilor aduse de Parlament OUG privind retragerea titlurilor de doctor in caz de plagiat, ca aceasta decizie nu poate fi luata de aceeasi institutie care a si acordat titlul, asa cum a propus Legislativul, si a criticat si optiunea retragerii voluntare a titlului, pe motiv ca ar presupune sustragerea de la sanctiunile legale.Senatorii au respins, in octombrie, cu 90 de voturi ¬pentru¬, 12 voturi ¬impotriva¬ si sase abtineri, cererea de reexaminare privind Legea de adoptare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind plagiatul, fiind mentinute modificarile comisiei de invatamant, prin care acordarea sau retragerea titlului de doctor va fi facuta de Senatul universitatilor, nu de ministrul Educatiei, CNATDCU ramanand o instanta de recurs.Plenul Senatului a adoptat, pe 9 mai, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind plagiatul, care a fost modificat in comisia de invatamant si care prevedea, in varianta noua, ca acordarea sau retragerea titlului de doctor va fi facuta de Senatul universitatilor, nu de ministrul Educatiei, asa cum era prevazut in Ordonanta data de Executiv.OUG 4 a fost emisa de Guvernul Ciolos la inceputul anului 2016.