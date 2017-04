Pana de curent timp de o ora la spitalul Colentina din Bucuresti. Generatorul nu a pornit, doi pacienti care erau in operatie au fost ventilati manual

In momentul in care s-a oprit curentul doi pacienti erau pe masa de operatie, dar aparatele aveau acumulatori, astfel ca nu s-au intrerupt interventiile: "La terapie intensiva erau cinci pacienti intubati si ventilati, aparatele pentru trei dintre ei aveau acumulatori si atunci nu a fost problema, dar pentru ceilalti doi a fost nevoie de ventilatie mecanica la balon. Din nefericire, nu a pornit generatorul spitalului, am anuntat conducerea, iar noi am alergat intre blocul operator si terapie intensiva", a precizat sefa Sectiei ATI de la Spitalul Colentina, Lelia Iliescu.Ea a precizat ca una dintre operatii s-a incheiat, iar cealalta este in desfasurare.Pana de curent a durat aproximativ o ora, la ora transmiterii acestei stiri fiind reluata alimentarea cu energie electrica a Spitalului Colentina.