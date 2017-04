Modificare esentiala in Legea Educatiei: CNADTCU, scos din evaluarea scolilor doctorale/ Ministrul Educatiei sustine modificarea, facuta printr-un amendament ascuns intr-un raport de 65 de pagini

"Una pozitiva pentru ca lucrarile se vor simplifica foarte mult si vom conta pe autonomia universitatilor, pe faptul ca bazele de date si informatiile care se refera la resursa umana, in special conducatorii de doctorat si la rezultatele cercetarii stintiifice se gasesc la nivelul universitatii, nu se gasesc la CNADTCU si nici la CNCS. Un conducator de doctorat este si cadru didactic intr-o universitate. CNADTCU nu avea cum sa faca rapoarte care vizeaza conducerea de doctorat pentru ca CNADTCU se ocupa de abilitarea acestora, de validarea tezelor de doctorat. Ceea ce am propus a fost de comun acord cu membri CNADTCU si cu Consiliul National al Rectorilor si conducerea ministerului a cuplat la aceasta idee, ca altfel nu vom face aceasta acreditare, care iata din 2012 trebuia facuta", a precizat ministrul Pavel Nastase.Evaluarea scolilor doctorale va fi realizata de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau de o alta agentie de asigurare a calitatii din tara sau strainatate."La solicitarea Consiliului National al Rectorilor, am propus Parlamentului trei lucruri: ca aceasta acreditare sa se faca la nivel de domeniu de doctorat si nu la nivelul scolii doctorale pentru ca scoala doctorala e o structura administrativa care se aproba la nivelul universitatii, cu avizul Senatului universitatii. O scoala doctorala poate gazdui unul sau mai multe domenii de doctorat. Noi vrem sa evaluam si sa acreditam domenii de doctorat. Doctoratul reprezinta nivelul trei de studii universitare conform sistemului Bologna. Domeniile de doctorat vor fi evaluate si acreditate de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii sau de alta agentie care e inscrisa in ECAR si ENCA, cele doua institutii care reglementeaza asigurarea calitatii la nivel european. A doua chestiune propusa se refera la termenul de acreditare al acestor domenii. Nu putem ca pana la 1 octombrie 2017 sa facem aceasta evaluare si acreditare si atunci am prorogat termenul pentru inca un an", a spus ministrul Educatiei.Raportul contine amendamente la un proiect de lege privind aprobarea unei Ordonante cu denumire neutra: OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, noteaza pressone.ro.Deputatul PNL Dan Sorin Moldovan spune ca amendamentele au fost prezentate "narativ", intr-o sedinta comuna a Comisiilor de invatamant si de munca din Camera, sedinta la care au participat si ministrii de resort, Pavel Nastase, respectiv Lia Olguta Vasilescu.De asemenea, Moldovan a precizat pentru PressOne ca modificarile cuprinse in Raport nu au fost facute publice pana in noaptea de dinaintea votului, 3/4 aprilie: abia atunci au fost afisate pe site-ul Camerei Deputatilor.