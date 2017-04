​Doi foști politicieni, acuzati de administratorul unui hotel din Vaslui ca au mâncat și au băut de 10.000 de euro, după care au fugit

“Noi i-am crezut de bunã credintã, dar iatã unde s-a ajuns… S-au cazat la noi pe 31 octombrie 2016, spunând cã vor plãti la final totul. Rizea venea cam o datã pe sãptãmânã, în timp ce Târdea a stat mereu la noi în hotel. În noaptea alegerilor, probabil când au vãzut cã nu au iesit, au fugit din hotel, golind si minibarul la plecare. Ne-au aruncat cheile de la camere pe pat. Târdea si-a cãrat bagajele, putin câte putin, peste zi. Pe la 3 noaptea, cei doi apar pe camerele de supraveghere cum pleacã din hotel. Rizea a iesit pe usa din fatã, însã nu ne-am fãcut griji, pentru cã mai avea dãti când iesea la ora aceasta în oras. Pe Târdea nu l-am vãzut, a folosit un lift auxiliar si a mers la parcarea din spatele hotelului, cum apare pe camere, s-a urcat în masinã si a fugit si el. Când am descoperit camerele pãrãsite, i-am sunat si fiecare spunea cã va plãti celãlalt. Am sunat la partid, la presedintele Bogdan Diaconu, care a spus cã va discuta cu cei doi si vor plãti. Nu ne-a mai rãspuns de câteva luni. A doua zi dupã alegeri, pe 12 decembrie, veneau oameni din sectiile de votare sã întrebe de ei, le promiseserã cã le vor plãti pentru cã au votat în sectii pentru PRU. Le-au tras teapã si acelor oameni disperati. Nu ne-am asteptat de la persoane publice, mai ales cã Rizea era deputat la acel moment, sã tragã o astfel de teapã. În noapte în care au fugit din hotel, au golit si minibarul, ca sã aibã la pachet, probabil”, spune Rãzvan, administratorul hotelului, citat de iasilive.ro.Potrivit sursei citate, deputatul Cristian Rizea are mari necazuri cu legea, fiind trimis în judecatã pentru coruptie. Ex-parlamentarul a pãrãsit PSD, alãturându-se formatiunii lui Bogdan Diaconu, PRU. Pe 22 martie 2016, procurorii DNA l-au trimis in judecatã pe Rizea, alãturi de omul de afaceri american Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sã intervinã la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren într-o zonã rezidentialã din Bucuresti si la Primãria Chiajna pentru un teren aflat în litigiu.