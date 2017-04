Proiectele privind infiintarea ultimelor 10 din cele 21 de firme ale Primariei Capitalei, pe ordinea de zi a CGMB

Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se afla proiectele de hotarare privind infiintarea ultimelor 10 dintre cele 21 de societati comerciale ale Primariei Capitalei ce vor face parte dintr-un Holding Municipal, dupa ce alte unsprezece au fost aprobate in sedintele anterioare, potrivit News.ro.Consilierii generali urmeaza sa se pronunte, marti, asupra infiintarii urmatoarelor firme: Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA, Compania Municipala Sport Pentru Toti SA, Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA, Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti SA, Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA, Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA, Compania Municipala Protectie Civica si Voluntariat Bucuresti SA si Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA.Consilierii au aprobat, in sedinta de consiliu din 29 martie, infiintarea firmelor: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, Compania Municipala Consolidari SA, Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA, Compania Municipala Parking Bucuresti SA, Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, Compania Municipala Turistica Bucuresti SA, Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA si Compania Municipala Agrement Bucuresti SA.De asemenea, proiectul privind infiintarea Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA a fost aprobat in sedinta CGMB din 30 ianuarie.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, declara, intr-o sedinta anterioara, ca cele 21 de societati comerciale pe actiuni pe care municipalitatea le infiinteaza vor face parte dintr-un holding al Capitalei, "Bucuresti - Capitala europeana¬.Consilierii din partea PNL si USR au votat impotriva infiintarii societatilor la ultima sedinta de consiliu, spunand ca nu a fost prezentata o strategie integratoare, nu au fost prezentate niste studii de oportunitate, analize de piata, nici un impact financiar si ca in Romania, experienta managementului public este defectuoasa, iar schimbarea modelului administrativ este facuta intr-un "mod ciudat".Firea a declarat ca cei care voteaza impotriva infiintarii firmelor sustin coruptia si birocratia din administratie si ca "regiile si administratiile au fost capusate ani de zile de reprezentantii celor care se opun infiintarii acestor societati pe actiuni, au dus aceste regii si administratii in faliment, iar acesti domni doresc in continuare ca bucurestenii sa beneficieze in ghilimele de servicii de proasta calitate la preturi foarte mari".