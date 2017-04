Legea salarizarii unitare: Cum evolueaza salariile in Invatamant

Art. 1. Pentru functiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesionala nu mai apare in aceasta anexa, salariul de baza se va stabili la gradatia corespunzatoare vechimii in munca de la gradul/treapta profesionala imediat superioara functiei pe care era incadrata persoana.Art. 2. Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili gradul functiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in functie de urmatoarele criterii: numar de personal, elevi/studenti, categorii de unitati.Art. 3. Personalul didactic calificat de predare si conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate primeste o indemnizatie de pana la 20% din salariul de baza, in raport cu zona geografica respectiva. Diferentierea pe zone si localitati se aproba prin hotarare a Guvernului.Art. 4.Personalul didactic din invatamantul special beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza.Art. 5. Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior, si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.Art. 6. Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si profesori beneficiaza de un spor de 10-25% din salariul de baza, in raport cu timpul efectiv lucrat si calculat in raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, daca nu beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore pe saptamana.Art. 7. Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-5 clase de elevi/grupe in invatamantul prescolar, primar sau gimnazial primeste o majorare a salariului de baza, dupa cum urmeaza:- pentru 2 clase de elevi/grupe, o crestere cu 7% a salariului de baza detinut; - pentru 3 clase de elevi/grupe, o crestere cu 10% a salariului de baza detinut; - pentru 4 clase de elevi/grupe, o crestere cu 15% a salariului de baza detinut; - pentru 5 clase de elevi/grupe, o crestere cu 20% a salariului de baza detinut.Art. 8. Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza.Art. 9. (1) Pentru personalul din institutiile de invatamant superior, consiliile de administratie pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii.(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul din invatamantul preuniversitar care participa direct la realizarea activitatilor finantate din venituri proprii.27Art. 10. Personalul didactic de predare din invatamantul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de pana la 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 10% din salariul de baza.Art. 11. Personalul didactic beneficiaza de dreptul la concediul de odihna, potrivit Legii nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, primind o indemnizatie de concediu de odihna calculata conform prevederilor legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.Art. 12. Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant, poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 13. (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din Regulamentul prevazut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.(3) Personalul didactic care desfasoara activitate de predare - invatare - evaluare in sistemul penitenciar primeste un spor de pana la 15% din salariul de baza.Art. 14. Pentru functiile didactice auxiliare, care nu se regasesc in prezenta anexa si care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzator fiecarui domeniu de activitate din sistemul bugetar, aplicandu-i-se in mod corespunzator celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.Art. 15. Salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.