​Bomba din legea salarizarii: dispar tichetele de masa pentru bugetari, inlocuite cu bani virati direct in cont

Astfel, articolul 18 din proiectul legii salarizarii arata ca "Ordonatorii de credite acordă indemnizaţii de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată" (de aici sunt exclusi angajatii din sectorul aparare si siguranta nationala, care au alte drepturi de hrana). Iar articolul 44 al proiectului arata ca se abroga "prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din sectorul bugetar prevăzute de art. 1 din Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă".Nu e clar in acest moment cum vor fi impozitate aceste indemnizatii de hrana, daca va fi aplicat impozitul de 16% si eventuale contributii. Actualele tichete de masa erau impozitate doar cu 16%.Practic, daca legea intra in vigoare in aceasta forma, principalele firme din piata isi vor pierde dintre clienti cateva sute de mii de bugetari (numarul total de 1,19 milioane de bugetari, minus cei din armata, politie si servicii secret) - pierdere cu efecte majore asupra cifrei de afaceri. De retinut ca, in trecut, mai multe organizatii sindicale puternice s-au numarat printre actionarii unor firme emitente de tichete de masa.