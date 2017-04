Inspectia Judiciara propune ca jurnalistii sa nu mai primeasca informatii din dosare in cursul urmaririi penale

Inspectorul sef al IJ, Lucian Netejoru, a dispus un control la mai multe parchete din tara, in urma caruia a propus sa nu se mai elibereze catre reprezentantii mass-media niciun act din cursul urmaririi penale.Desi concluziile raportului intocmit de inspectori, obtinut de News.ro, sunt ca in general Birourile de presa ale Parchetelor au respectat legea si caracterul nepublic al anchetelor, totusi, Netejoru a propus amendarea Ghidului privind relatia dintre mass-media si sistemul judiciar.Astfel, propunerea inspectorului-sef al IJ este ca Ghidul sa fie modificat, "in sensul de a nu se mai permite eliberarea niciunui act din cursul urmaririi penale".O alta recomandare este aceea ca Parchetele sa aduca la cunostinta publicului modul de solutionare a cauzelor aflate pe rolul organelor de urmarire penala, dar si sa elaboreze comunicate "cu protejarea datelor cu caracter personal, indiferent de calitatea persoanelor, in continutul carora sa fie descrisa pe scurt fapta si incadrarea juridica a acesteia".IJ sustine in raport ca a luat in considerare la emiterea acestor recomandari "necesitatea de a se garanta unei persoane cercetate dreptul la un proces echitabil cu respectarea prezumtiei de nevinovatiei", un articol din legea privind liberul acces la informatiile de interes public potrivit caruia se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor "informatiile cu privire la datele personale", "caracterul nepublic al fazei de urmarire penala", o decizie a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, referitoare la datele cu caracter personal, dar si "situatiile create prin aplicarea dispozitiilor prezentului Ghid, respectiv dezbaterile aparute in spatiul public a dosarelor aflate in cursul urmaririi penale, ce au condus la o presiune mediatica￯.Raportul urmeaza sa fie prezentat plenului CSM pentru a lua o decizie in acest sens.