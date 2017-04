R.Moldova: Politia a retinut inca un suspect in cazul tentativei de asasinare a lui Vlad Plahotniuc

"A fost retinut inca un figurant important in acest dosar, este vorba de un barbat de aproximativ 40 de ani din s. Gisca, r. Bender. Potrivit informatiilor noastre, acesta figureaza ca o persoana ce infaptuieste actiuni de contrabanda. Barbatul a avut rolul de a facilita trecerea persoanelor care erau executori a omorului la comanda si i-a trecut ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a avea alibi", a declarat seful-adjunct al Inspectoratului General al Politiei, Gheorghe Cavcaliuc.Opt persoane au fost retinute la Chisinau, iar alte noua, in Ucraina, in cazul tentativei dejucate de asasinare a presedintelui Partidului Democrat din Republica Moldova.De asemenea, au fost facute publice imagini video surprinse in momentul in care se punea la cale asasinatul. Anterior, Pro TV Chisinau a relatat ca asasinii ar fi primit 200.000 de dolari daca isi duceau la indeplinire misiunea de a-l ucide pe Plahotniuc."-M-am uitat eu ieri la acest... cum il cheama?-Plahotniuc.-Da, Plahotniuc. In primul rand, el nu e un om simplu.-Ei toti nu sunt simpli.-Daca ne asezam in 2 pozitii..-Ai in vedere ca e josut?-Atunci 2 pistoale CZ.", este unul dintre dialogurile surpinse de anchetatori.Ministrul de Interne al Ucrainei, Serghei Kneazev, a anuntat vineri seara arestarea unui grup infractional care pregatea o tentativa de asasinarea a oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc. De asemenea, autoritatile moldovene si ucrainene au condus operatiuni in mod simultan la Kiev si Chisinau impotriva grupului care ar fi pregatit uciderea controversatului oligarh din Republica Moldova.