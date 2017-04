Proiectul legii salarizarii unitare: Pensiile speciale, inghetate pana la aplicarea integrala a prevederilor legii

De aceste pensii de serviciu - reglementate printr-o serie de legi - beneficiaza fosti parlamentari, judecatori, procurori, personal diplomatic si consular, militari, politisti si functionari publici cu statut special din administratia penitenciara.elaborat de coalitia de guvernare prevede la art. 41, ca:"Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, se suspenda temporar actualizarea in functie de majorarea salariilor a pensiilor de serviciu ale functionarilor publici parlamentari reglementata de alin. (5) al art. 731 din Legea nr. 215/2015, ale membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei reglementata de alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015, ale judecatorilor si procurorilor reglementata de alin. (5) al art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare reglementata de art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, precum si actualizarea indemnizatiei pentru limita de varsta de care beneficiaza deputatii si senatorii, prevazuta la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata."Proiectul Legii salarizarii unitare prevede de asemenea o aplicare etapizata in urmatorii ani:"Prevederile legii se aplica etapizat, incepand cu 1 iulie 2017, prin acordarea de majorari salariale in anii 2017 - 2021, prin acordarea in anul 2022 a salariilor de baza nominale prevazute in anexele la lege, iar incepand cu anul 2023 salariile de baza se vor stabili prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexele la lege cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la acea data."