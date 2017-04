Inca un record negativ in infrastructura: Doi ani de intarzieri pentru ca legatura dintre A10 Sebes - Turda si autostrada A1 inca nu are proiectul tehnic avizat

A10 Sebes - Turda (pe loturi) Foto: Hotnews

Contractul pentru Lotul 1 din A10 Sebes - Turda a fost semnat in noiembrie 2014 cu Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pomponio Constructii SRL pentru suma de 541.739.137 lei , circa 120 mil. de euro. Valoarea cu care a castigat Impresa Pizzarotti licitatia (de pe locul 2) era de circa 85% din valoarea estimata de catre Compania de Drumuri.Contractul prevedea patru luni pentru proiectare si 18 luni pentru executie. Cu alte cuvinte, proiectarea trebuia terminata la inceput de 2015, iar tot lotul de autostrada ar fi trebuit , contractual, sa fie finalizat la final de 2016. Cu toate acestea, proiectarea uneia dintre sectiuni nu e avizata nici in ziua de azi.Mai exact, este vorba de Sectiunea C, nodul rutier de la Sebes intre autostrada A10 Sebes - Turda si A1 Orastie - Sibiu, in zona DN1-Lancram.Intarzierea uriasa acumulata vine pe fondul unor multiple neintelegeri intre constructor si Compania de Autostrazi, asta dupa ce asocierea italiana ar fi proiectat si reproiectat nodul rutier in divserse configuratii ce nu au putut primi girul autoritatilor, au precizat pentru HotNews.ro surse institutionale.In 2015 asocierea condusa de firma Impresa Pizzarotti punea pe masa CNADNR-ului (asa cum inca se numea atunci Compania de Autostrazi) un proiect tehnic pentru nodul de la Sebes in care structurile si podurile erau "desenate" mai scurt fata de cerintele descrise in Studiul de Fezabilitate si caietul de sarcini. Miza antreprenorului era sa faca o serie de economii si simplificari fata de SF.Sefii de la drumuri nu au acceptat modificarile si, dupa o serie de intalniri si contre in 2016, contructorul a renuntat si a acceptat sa proiecteze structurile si podurile asa precum era in documentatia de studiu.Cu toate acestea, pe final de 2016, antreprenorul a revenit cu un nou proiect dar in care bretelele de legatura dintre cele doua autostrazi si drumul national DN1 ce trece in zona ar fi urmat sa fie realizate cu o singura banda pe sens, nu cu doua. Autoritatile nu au fost de acord, din nou, invocand printre altele si siguranta traficului care ar fi afectata in cazul unor bretele cu doar o banda pe sens.De cealalta parte, antreprenorul s-a aparat spunand ca in oferta pe care a depus-o la licitatie nu a detaliat cate benzi vor urma sa aiba bretelele, iar constructia unor legaturi cu doua benzi pe sens ar insemna cheltuieli suplimentare de zeci de milioane de lei, potrivit surselor HotNews.ro.In acelasi punct se afla proiectul si azi, la peste 25 de luni de la momentul in care proiectul tehnic al autostrazii trebuia sa fie gata."Proiectul Tehnic pentru Sectiunea C km 0+000 - km 0+300, inclusiv Nod rutier Sebes nu a fost avizat in cadrul CTE-CNAIR S.A, din cauza nerespectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului, in ceea ce priveste realizarea Nodului rutier Sebes", se arata intr-un raspuns al Companiei de Autostrazi transmis la solicitarea HotNews.ro.In momentul de fata, cu toate amanarile si intarzierile pe care intreg proiectul autostrazii A10 Sebes - Turda le-a cunoscut in ultimii doi ani, nerezolvarea rapida a situatiei nodului rutier de la Sebes ar putea duce la un decalaj serios intre restul autostrazii - ce are sanse sa fie gata spre finele anului 2018 - si legatura cu autostrada A1.Practic, daca proiectul nodului de la Sebes nu va fi aprobat cat mai curand astfel incat constructorul sa treaca la treaba - exista riscul ca A10 Sebes - Turda sa nu poata fi legata de A1 Orastie - Sibiu si sa avem de-a face cu o noua "gaura" in retea, asemanator cu situatia de la A3 Gilau - Nadaselu sau cea de pe A1 Lugoj - Deva Lot 1, unde 10 km au zacut nefolositi timp de doi ani pentru ca autostrada se termina in camp, nefiind gata tronsonul urmator.A10 Sebes - Turda face parte din reteaua centrala de transport europeana (TEN-T Core), eligibila pentru finantare europeana nerambursabila. La nivel european, reteaua TEN-T Core are ca tinta pentru finalizare anul 2030 si, in randul prioritatilor europene, proiectele de pe aceste trasee sunt puse in fata.Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legaturile lipsa si blocajele, precum si de a asigura conexiuni fara discontinuitati pentru transportul pe distante lungi si transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre sa eficientizeze si sa simplifice procedurile de achizitii publice, sa elaboreze linii directoare privind PPP, sa asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat si sa simplifice procedurile de acordare a autorizatiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.- de la intrarea pe autostrada de la Sebes pana la Paraul Iovului (km 0+000 ¬ km 17+000)541.739.137 leiin lucru partialAsocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pomponio Constructii SRL: Semnat pe 14 noiembrie 2014Octombrie 201617.42%: 26.47%