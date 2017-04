Emilia Sercan explica de ce i-au dat lacrimile in emisiunea "Profesionistii": In acel moment, am simtit ca mi se face o mare nedreptate, ca atitudinea si tonul intrebarilor fusesera menite sa ma transforme intr-o impostoare

"Nicio secunda nu s-a ridicat de pe scaun, ca gazda a emisiunii, sa imi aduca o sticla cu apa sau servetele ori sa ma intrebe ce s-a intamplat. Am incercat sa ma linistesc, iar cand m-am apropiat de masa, unde imi lasasem geanta, ca sa iau servetele, s-a consumat episodul vazut de toata lumea.In acel moment, am simtit ca mi se face o mare nedreptate. Am simtit ca atitudinea si tonul intrebarilor fusesera menite sa ma transforme intr-o impostoare. Ca imaginea care imi fusese construita arata un alt om decat sunt.Asa am simtit atunci. De asta mi-au dat lacrimile, de asta am spus ce am spus.Am cerut de cateva ori sa fie oprita filmarea, ca sa ma duc sa imi refac machiajul si sa revin in emisiune. Eugenia Voda a refuzat. Mi-a intins pudra ei si mi-a zis sa ma asez pe scaun, cu argumentul ca 'o sa te filmeze doar din spate, ca sa nu fie scaunul gol'. (...)Acel moment delicat - cand plang si spun ca n-ar fi trebuit sa vin in emisiune - a fost filmat, deci, in afara cadrului formal, in afara interviului la care fusesem invitata", spune jurnalista intr-un text transmis Pressone ce poate fi citit integral aici