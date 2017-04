Sindicatele din administratia publica locala condamna secretomania in elaborarea legii salarizarii unitare si cer demisia ministrului Olguta Vasilescu

Citeste integral comunicatul remis redactiei de Federatia Sindicatelor "Pro Administratie" din Romania:





"In numele angajatilor din administratia publica locala, Federatia Sindicatelor PRO ADMINISTRATIE din Romania, condamna secretomania si lipsa totala de transparenta a Guvernului in elaborarea legii salarizarii unitare.La emisiunea Sinteza zilei din 9.04.2017, am asistat la o dezinformare fara egal a ministrului muncii, d-na Lia Olguta Vasilescu, care afirma ca aceasta lege a fost dezbatuta cu toate federatiile din domeniul bugetar. Ori, administratia publica a fost exclusa de la dezbaterile pe seama acestei legi, iar dupa cum rezulta din afirmatiile domniei sale, intalnirea intamplatoare sau in secret cu unul dintre liderii din administratia publica, "caruia i-a pus in mana draftul legii sa-l studieze cat doreste", nu inseamna participarea reprezentantilor acestor angajati la dezbaterile legii.Sintem profund indignati de tratamentul sfidator la adresa celor din administratia publica locala, care in opinia Dansei, trebuie sa ramana in afara grilelor, la cheremul alesilor, in baza asa zisei autonomii locale.In aceasta situatie, nu vom avea o lege unitara de salarizare, ci vom asista la politizarea functiei publice, cea ce contravine principiilor Legii 188/1999 si la o discriminare a administratiei publice locale fata de administratia centrala si fata de celelalte sectoare din domeniul bugetar, in dezacord cu principiile acestei legi. Prin urmare, nu se doreste o lege a salarizarii unitare, ci o lege care sa mentina si sa satisfaca anumite interese.Totodata, am aflat cu stupoare ca transparenta decizionala nu este relevanta pentru actualii guvernanti, care din spusele d-nei Ministru "punerea pe site a legii salarizarii ar duce la o serie de comentarii si opinii, de care legiuitorul poate sa tina sau sa nu tina cont, dar adevarata dezbatere pe marginea legii se face in Parlement".Astfel, cu o atitudine aroganta, evidentiaza posibilitatea de incalcare a legii si de sfidare a dialogului social, neintelegand ca acestea au fost adevaratele motive pentru care Cartel Alfa si unele federatii sindicale i-au cerut demisia.De asemenea, aflam cu stupoare ca deciziile Curtii Constitutionale sunt optionale si ca nu va proceda la cresterea salariilor la nivelul maxim al familiei ocupationale pentru "trei primarii care au castigat in instanta anumite drepturi salariale", sustinand ca la Primaria Craiova, dupa ce au fost introduse in salariul de baza, au fost solicitate si ca sporuri, o alta dezinformare a d-nei Ministru in cadrul aceleiasi emisiuni, Sinteza zilei.Ii facem cunoscut pe aceasta cale ca drepturile respective au fost castigate de aproape toate unitatile administrativ teritoriale incepand cu anul 2004, pe care unii le-am pierdut dupa 10 ani datorita faptului ca auditorii Curtii de conturi au nesocotit hotararile definitive si irevocabile ale instantelor de judecata, care statuau acordarea acestor drepturi pe toata perioada in care ne desfasuram activitatea in primarii sau consilii judetene.Asadar, daca dl. Basescu ameninta judecatorii cerandu-le sa dea si banii daca ne mai dau castig de cauza, d-na Olguta Vasilescu ne ameninta cu Curtea de conturi care in opinia dansei are dreptul de a se exprima pe deciziile Curtii Constitutionale.Avand in vedere incalcarea principiilor legii salarizarii unitare, politizarea functiei publice prin ramanerea salarizarii din administratia publica locala la latitudinea celui ales, precum si sfidarea angajatilor din administratia publica locala prin eludarea participarii acestora la dezbaterile pe marginea acestei legi, Federatia Sindicatelor PRO ADMINISTRATIE din Romania, solicita demisia ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu."