Autoritatile romanesti au verificat calitatea a 175 de produse din supermarketuri si au gasit doar unul neconform, un sortiment de miere importat din Franta

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca a trimis scrisori catre omologii sai din Belgia, Germania, Italia, Olanda si Franta, in care ii roaga sa permita expertilor romani sa verifice alimentele pe teritoriul acestor tari, pentru a le compara calitatea cu cea a alimentelor vandute sub aceleasi marci in Romania."S-a dovedit ca s-a depasit cu 50% un coenficient care indica nivelul de fructoza. Acest coefient este o depreciere calitativa. Era miere, numai ca zaharul nu era era de cea mai buna calitate", a declarat, luni, directorul general al ANSVSA, Geronimo Branescu.Acesta a mai spus ca era vorba despre un lot de 396 de recipiente de origine din Franta, care purtau marca "Fleur de miel", a cate 500 de grame, din care 108 recipiente au fost retrase. Restul recipientelor au fost comercializate.Directorul ANSVSA a precizat ca mierea considerata neconforma dupa standardele romanesti nu reprezenta niciun pericol de consum pentru populatie.Institutiile au anuntat ca au controlat 11 hipermarketuri si supermarketuri ale retelelor Carrefour, Metro, Billa, Cora, Mega Image, Penny si Profi. Din aceste magazine, expertii au recoltat 175 de probe din carne, peste, legume fructe, miere, lactate, miere, fructe si legume.Reprezentatii celor patru institutii au mai precizat ca toate probele provin de la produsele din comertul intracomunitar, iar toate probele au fost analizate la trei laboratoare din Romania.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca urmatorul pas privind standardele duble la calitatea alimentelor ar fi verificarea produselor alimentare de pe teritoriul a cinci tari: Belgia, Germania, Italia, Olanda si Franta.