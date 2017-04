Ministrul Apararii, intalnire cu o delegatie a Congresului SUA, seful statului major si ambasadorul american la Bucuresti

Potrivit MApN, oficialii romani si americani au avut un schimb de opinii asupra evolutiilor recente din mediul de securitate international, cu accent asupra situatiei din Siria si a regiunii Marii Negre. In context, ministrul apararii nationale a subliniat angajamentul Romaniei in eforturile internationale de contracarare a terorismului, ca parte a Coalitiei internationale anti-ISIL."Ministrul Les a prezentat prioritatile strategice ale guvernului in domeniul apararii si securitatii, centrate pe decizia de alocare a doua procente din PIB pentru aparare si a punctat, ca reper important, nivelul de peste 40 la suta din totalul cheltuielilor pentru aparare ce urmeaza a fi utilizat pentru achizitii de echipamente majore, inclusiv pentru domeniul de cercetare si dezvoltare", anunta MApN intr-un comunicat remis HotNews.roPotrivit institutiei, ministrul Aparari, Gabriel Les, a evidentiat importanta deosebita pe care Romania o acorda dezvoltarii Parteneriatului Strategic cu SUA si a apreciat angajamentul solid al Statelor Unite in consolidarea securitatii la Marea Neagra, precum si prezenta trupelor americane pe teritoriul national, subliniind ca aceasta este esentiala pentru intarirea apararii si descurajarii impotriva tuturor amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii europene, in mod special a celor provenind din flancul estic al Aliantei.Partea romana a exprimat aprecierea pentru cooperarea excelenta in context aliat, adresand multumiri pentru contributia SUA la realizarea prezentei aliate in regiunea sudica a Flancului Estic, in domeniile terestru, aerian si maritim. In ceea ce priveste implementarea prezentei inaintate consolidate a punctat, de asemenea, cooperarea cu partenerul american prin asumarea participarii fortelor armate romane in cadrul Grupului de lupta sub comanda SUA, dislocat in Polonia in luna aprilie.MApN noteaza ca, pe dimensiunea apararii antiracheta, a fost subliniata contributia substantiala a sistemului Aegis Ashore din Romania la securitatea colectiva a NATO.Oficialii americani au punctat ca operationalizarea bazei de la Deveselu este un proiect primordial, care reflecta eficienta Parteneriatului Strategic, si au exprimat aprecierea pentru investitiile si angajamentul constant al Romaniei privind integrarea deplina a sistemului Aegis Ashore in arhitectura de comanda-control a Aliantei.Congresmenii americani au reliefat nivelul foarte bun de cooperare dintre fortele armate din teatrul de operatii din Afganistan si au apreciat in mod special eforturile pe care Romania le face pe linia apararii, considerand ca alocarea a doi la suta din PIB pe aceasta dimensiune are o semnificatie strategica aparte si contribuie la intarirea legaturii transatlantice, la asumarea echitabila a responsabilitatilor in cadrul NATO si la consolidarea posturii de aparare si descurajare a Aliantei in ansamblul sau.