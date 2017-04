Liviu Dragnea, in instanta: Eu sunt un simplu inginer; am asistat la o dezbatere care ma depaseste

Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dezbatut, luni, contestatia la executare depusa de Liviu Dragnea impotriva condamnarii la doi ani inchisoare cu suspendare primite in dosarul 'Referendumul'.'Astazi, am asistat la o dezbatere juridica de inalt nivel, care ma depaseste. Eu sunt un simplu inginer, insa nu pot sa nu remarc, in calitate de deputat, ca un procuror al DNA spune ca un articol de lege are titlu de recomandare si poate sa nu fie respectat. O asemenea afirmatie mi se pare incorecta. Din cate stiu eu, motivarea trebuie redactata in termen de 30 de zile. Eu nu cred ca demersul meu este exagerat. Am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat in rechizitoriu. Am vrut sa vad daca acea hotarare este rodul participarii tuturor membrilor completului de judecata', le-a spus Dragnea magistratilor, dupa aproape doua ore de stat in sala de judecata.La iesirea din sediul instantei, el a adaugat: 'Eu am vazut un procuror DNA in fata instantei de la Inalta Curte spunand ca un articol de lege este de recomandare, in conditiile in care articolul este foarte clar, riguros. Daca un procuror spune ca acel articol este de recomandare inseamna ca sunt articole pe care unii procurorii le considera facultative. Atunci, noi aveam dreptul sa consideram unele articole din Codul penal sau de procedura penala ca fiind facultative? Cand am inceput demersul, am vrut sa am totusi motivarea hotararii, asa cum multi oameni din Romania isi doresc asta, pentru ca am vrut sa merg la CEDO. Nu am putut, pentru ca s-au depasit cele 6 luni. Dupa ce am facut contestatia la tribunal, imediat a aparut motivarea. Ulterior, am vrut sa stiu daca toti cei care au adoptat decizia au participat la redactarea si conceperea acestei motivari'.In timpul procesului, avocatii lui Dragnea, Maria Ilisia si Toni Neacsu, au cerut admiterea acestei contestatii la executare si declararea ca nula a deciziei din dosarul 'Referendumul', pe motiv ca doua judecatoare din complet, printre care si Livia Stanciu, s-au pensionat inainte de redactarea motivarii, iar in locul lor a semnat altcineva.Avocatii au solicitat magistratilor admiterea mai multor probe, printre care si efectuarea unei expertize asupra sistemului informatic ECRIS al instantei supreme, pentru a afla cine a redactat motivarea in dosarul 'Referendumul' si la ce data.De asemenea, avocatii au cerut sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg, in legatura cu implementarea unei directive care se refera la accesul la informatii in cazul persoanelor implicate intr-o procedura judiciara.Procurorul de sedinta a cerut respingerea probelor solicitate, el nefiind de acord nici cu sesizarea CJUE. Reprezentantul DNA a aratat ca Liviu Dragnea a avut acces la informatii de-a lungul procesului, iar datele cerute de avocati se refera la chestiuni administrative. De asemenea, procurorul a spus ca termenul de 30 de zile pentru motivarea unei decizii are un caracter de recomandare, iar incalcarea lui nu duce la anularea unei condamnari.Instanta a respins toate cererile avocatilor si au anuntat ca vor da o decizie pe data de 24 aprilie.Pe 2 februarie, Liviu Dragnea anunta ca a inceput o actiune de redeschidere a procesului 'Referendumul', prin depunerea in instanta a unei contestatii la executare.'Avocatii spun, studiind Codul penal si de procedura penala, care nu este deloc ambiguu, ca practic eu nu am hotararea de condamnare. Hotararea de condamnare a unui cetatean roman trebuie sa contina trei elemente - partea introductiva, dispozitivul (acel anunt) si expunerea care cuprinde de fapt toata motivarea. Eu, dupa aproape 10 luni de zile, nu am aceasta motivare - asta inseamna ca hotararea nu este completa. De asemenea, nici nu mai pot avea niciodata, pentru ca legislatia este foarte clara, motivarea este obligatie legala (...) si trebuie data la toate hotararile in 30 de zile. Au trecut aproape 10 luni. Trebuie semnata si asumata si compusa de catre toti membrii completului. Doamna fosta presedinta a Curtii Supreme, Livia Stanciu, la doua luni dupa ce a fost adoptata aceasta sentinta, s-a pensionat si a mers la Curtea Constitutionala. Exista o prevedere legala, care e si acum in vigoare, care spunea ca orice judecator care iese din sistem are obligatia sa-si incheie toate motivarile. Nu s-a intamplat la aceasta ora, nu mai poate semna aceasta motivare', declara atunci presedintele PSD.Peste numai cateva zile de la aceasta declaratie, pe 8 februarie, ICCJ publica motivarea in dosarul 'Referendumul'.In luna aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, in dosarul 'Referendumul'.Potrivit DNA, in calitate de secretar general al PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte formatiunea pe care o reprezenta, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale.