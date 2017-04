Senatorii au adoptat proiectul de lege privind "Programul carne de porc din fermele romanesti" / Dragnea Jr. ar putea obtine in acest an jumatate de milion de euro de la stat, pentru o ferma de porci obtinuta cu 500 de lei*

Pe 28 octombrie 2016, Liviu Dragnea anunta programul PSD pe agricultura, care contine un capitol special pentru tomate si, coincidenta fericita, porci: ”Exportăm 20 de mii de tone, importăm 230 de mii de tone, adică exportăm 30 milioane de euro, încasăm 30 de milioane de euro din export și plătim peste 350 de milioane de euro – deci romanii duc in afara tarii 350 de milioane de euro ca să mâncăm de Crăciun carne de porc din Germania, din Olanda, din Ungaria. Nu putem sa mancam carne de porc din Romania, aici suntem?! Programul nostru este ca 8 ani de zile sa fie ajutor pentru ingrasare, 10 mii de euro anual pentru fermele cu 200 de capete" (Vezi pe pagina de FB a liderului PSD video cu Dragnea despre subventia la porc - minutul 18)Promisiunea se transforma in mare viteza, la numai o luna dupa alegeri, in proiect de ordonanta. Ministerul Agriculturii pune in dezbatere publica la data de 1 februarie proiectul: 10.000 de euro pentru fiecare 200 de capete. Ministru Agriculturii, Petre Daea, anunta pe 6 februarie ca a notificat Bruxelles-ul pentru accordarea ajutorului de stat si afirma ca "dacă nu sunt în stare să impun regula pentru ca țara mea, ca agricultura să se dezvolte, atunci nu am ce căuta ca ministru".Dupa circa doua saptamani de la notificarea ministrului, senatoarea Doaina Silistru, impreuna cu un grup de parlamentari PSD-ALDE inregistrareaza la Senat proiectul de lege a probat luni de alesi.Proiectul de lege prevede acordarea unor pachete de sprijin, in valoare de 10.000 de euro pentru porcii grasi care se livreaza si se clasifica in abatoare autorizate. Fermierii se pot inscrie in program cu minimum 600 si maximum 100.000 de capete de porci grasi anual/beneficiar. Calcularea numarului de pachete (10.000 de euro) se face, potrivit legii, dupa formula numarul de carcase inmultit cu echivalentul a 25 euro/carcasa, impartit la echivalentul a 10.000 euro. Fermierii pot obtine cel putin un pachet de sprijin si maximum 250 de pachete/an/beneficiar.In timpul dezbaterii din Senat, au luat cuvantul reprezentanti ai PSD, PNL si USR. Cu totii au sustinut proiectul de lege. Reprezentantul USR a semnalat insa ca in expunere de motive nu sunt aduse suficiente argumente care sa justifice oportunitatea implementarii acestui program.Daca in proiectul de lege inregistrat la Senat suma alocalata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 era stabilita la echivalentul a 86 milioane euro,, se arata in raportul comisiei, care a fost, de asemenea, votat de senatorii.Amintim ca ministrul agriculturii, Petre Daea, a intervenit, in urma cu doua saptamani, in direct la B1 in jurnalul de la ora 23 pentru a comenta scandalul fermei de porci detinuta de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, in Teleorman, scrie Flux 24. "Il felicit pe fiul domnului Dragnea", a spus Petre Daea, potrivit sursei citate. Ministrul agriculturii a mai spus ca proiectul de sprijin financiar pentru fermele de porci dateaza din timpul campaniei electorale, cand numele sau nu a fost pomenit ca ar avea legatura cu programul PSD. Daea a comentat si importul de porci facut de Dragnea jr din Germania si Olanda." Nu avem capacitatea de a creste purcei. Nu avem maternitate."Reamintim ca Hotnews.ro a dezvaluit vineri cum a ajuns in 2014 o ferma de porci de la Teldrum la fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, printr-un intermediar, pentru modica suma de 500 de lei. Doi ani mai tarziu, in campania electorala, liderul PSD promite cresterea subventiei la porci. In timpul investigatiei HotNews managerul fermei de porci detinute de Valentin Dragnea ne-a marturisit ca in saivane erau 4000 de capete, insa capacitatea fermei este de 20.000.Daca initiativa legislativa, adoptata astazi de Senat, va deveni lege, firma lui Dragnea jr ar incasa o subventie in valoare de 200.000 de euro pentru cei 4000 de proci sau chiar jumatate de milion de euro daca ferma functioneaza la capacitate maxima. Si in prezent se acorda subventii la porc, atat din fonduri europene, cat si din bugetul de stat, insa acestea sunt mai mici.De altfel, f erma de porci a fiului lui Liviu Dragnea a primit subventii UE si din bugetul national in ultimii 3 ani in valoare de peste trei milioane de euro , potrivit datelor Agentiei pentru plati si Interventii in Agricultura, consultate de HotNews. Stefan Valentin Dragnea a preluat ferma in aprilie 2014, astfel incat doar sumele incasate in 2013, circa 700 de mii de euro, nu se pun in contul fiului lui Dragnea.​Proiectul de lege urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor, care are ultimul cuvant in privinta acestei initiative.