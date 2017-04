Cumpararea de vechime in munca, prelungita pana la sfarsitul anului - proiect

Proiectul de OUG prevede prelungirea cu inca sase luni, pana la 31 decembrie 2017, a perioadei de aplicare a Legii 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii.Astfel, cei care vor sa plateasca aceste contributii de asigurari sociale, o pot face intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 decembrie 2017.Ministerul Muncii precizeaza ca masura a fost propusa in urma numeroaselor solicitari venite din partea unor cetateni romani din tara si strainatate care vor sa incheie asigurari la sistemul public de pensii, avand in vedere ca perioada stabilita initial expira pe 27 aprilie.Pana la data de 10 martie 2017 au fost incheiate, potrivit evidentelor Casei Nationale de Pensii Publice.Legea 186/2016 prevede ca persoanele care nu au calitatea de pensionari pot achita contributia de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, fiind vorba de intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala si ultimii cinci ani anteriori acestei date.Potrivit Legii 186/2016, termenul limita pentru cumpararea vechimii in munca este 27 aprilie 2017.