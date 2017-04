Guvernatorul Deltei, despre partida de pescuit Grindeanu-Dragnea: Ar fi putut sa arate captura, sa o pupe si sa ii dea drumul!

"Ar fi putut sa arate captura, sa o pupe si sa ii dea drumul!", a declarat seful Rezervatiei, la emisiunea Lumea Europa FM.La sfarsitul lunii martie, cu doar cateva zile inainte de inceperea perioadei de prohibitie, cei doi lideri s-au fotografiat cu stiucile uriase pescuite in Delta."Domnul premier si domnul presedinte al partidului (n.r. PSD) au avut acele permise de intrare in Delta Dunarii. M-as fi bucurat daca cei doi sau unul din ei aratand o stiuca de dimensiunile - este un trofeu! Nu poti sa-l lasi sa moara! Ar fi putut demonstrativ, sa o arate, sa o pupe, sa-i dea drumul in apa. Sa zica: 'Domnule, asa faceti in Delta Dunarii!'", a spus acesta.