Romania Curata: Cine sunt si ce au patit agentii DIPI care au avut curajul sa il denunte pe Gabriel Oprea la DNA

De exemplu, a fost cumparat un parfum Clive Christian de 3.700 de lei pentru ministrul Oprea.Un alt exemplu e al unor cursuri facute de ofiterii DIPI la SRI, episod aparent minor, insa edificator intrucat ne permite o scurta privire asupra modului in care se raporteaza serviciile la cheltuielile din bani publici, insa ascunse sub umbrela informatiilor clasificate.La sfarsitul lui 2014, seful de atunci al DIPI, Nicolae Gheorghe, a dispus un control intern privind fondurile operative.Nicolae Gheorghe zis Geo si adjunctul lui, Rares Vaduva, venisera de la SRI "sa reformeze" DIPI. Geo a considerat ca se impune un audit financiar la DIPI "cum e la toate serviciile".A fost desemnata o comisie de control formata din seful Structurii Autoprotectie a DIPI, seful Sectorului Control, cel al Sectorului Autoprotectie si un politist cu experienta in activitatea de control din cadrul Sectorului Control. Comisia a fost aprobata de ministrul de Interne, Gabi Oprea.Problema a fost ca cei 4 politisti au facut un raport ca la carte in care au descoperit cum se tocau fondurile operative ale agentilor secreti ai MAI pe activitati de protocol, mici "ciupeli" cu ocazia unor cursuri la SRI si bunuri de lux pentru sefime.Bomboana pe tort a fost cheltuirea sumei de 410.000 de lei, adica aproape 100.000 de euro pentru un AUDI A8 destinat ministrului de Interne Gabi Oprea.Audiat la DNA, adjunctul DIPI, Rares Vaduva, a incercat sa dreaga busuiocul sustinand ca primisera informatii de la un alt serviciu secret potrivit carora Gabi Oprea era nici mai mult, nici mai putin decat spionat de un serviciu de informatii extern. Asa ca aveau nevoie de o masina "conspirata" pentru el, la Diviziunea Protectie Personal. Insa chiar Rares Vaduva a recunoscut ca masina a fost deconspirata prin utilizarea zilnica a ei de catre ministru.Un alt exemplu este al parfumului Clive Christian de 3700 de lei cumparat pentru ministru din fondurile operative destinate descoperirii - culmea - faptelor de coruptie.Exemplele pot continua: cravata de 160 de euro comandata din Italia pentru Oprea, stilouri Mont Blanc de 2000-3000 de lei bucata pentru protocol. Ion Cristoiu a dezvaluit ca un astfel de stilou a ajuns chiar la sefa DNA Laura Codruta Kovesi cu ocazia unei aniversari a DIPI. Vezi aici.Un stilou de 15.000 de lei a fost facut cadou de DIPI, in 2014, secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.Cei 4 membri ai echipei de control au mai descoperit o neregula, aparent o bagatela, dar care spune multe.In primul rand, asa cum a sesizat si "maestrul" Cristoiu, episodul poate conduce la ideea unei investigatii nu numai la DIPI, ci si la SRI.In al doilea rand, arata la ce ciupeli se preteaza cadre SRI, e adevarat foste, insa cu ocazia unor cursuri organizate de SRI, in ograda serviciului.Agentii DIPI au relatat la DNA cum sefii lor, Nicolae Gheorghe si Gelu Oltean, au trimis 40 de agenti DIPI sa faca cursuri de instruire la SRI, la Gradistea, cu foste cadre SRI. Adica, sa invete cum sa recruteze surse, cum sa discute cu ele.Agentilor DIPI li s-au dat cate 900 de lei, de unde altundeva decat din fondurile operative. 300 de lei erau pentru consumatie pentru ca aceste "relationari" instructor SRI - cursant DIPI - care jucau rolurile de ofiter- sursa - aveau loc si la restaurant. 300 pentru "surse" (desi era roluri fictive - n.r.) si 300 pentru instructorii foste cadre SRI.Agentul secret al DIPI cu nume fictiv "Florin Munteanu" si cu statut de colaborator autorizat al DNA a fost intrebat de procuror la ancheta:"Procuror DNA Florentina Mirica: Cunoasteti daca este nelegala folosirea fondurilor operative ale DIPI pentru pregatire profesionala?Florin Munteanu: Din ceea ce cunosc eu, fondurile operative sunt destinate obtinerii unor informatii reale. Or, din modul in care a decurs cursul respectiv, a rezultat ca informatiile obtinute de cursanti nu aveau un caracter real, fiind activitati informativ-operative simulate, simple jocuri de rol", a raspuns ofiterul DIPI.In continuare, el a primit intrebari si de la Loredana Radu, avocat in dosar si nepoata a fostului ministru de Interne, Gabi Oprea."Radu Loredana: Cunoasteti daca sumele inmanate in cadrul cursurilor de pregatire profesionala cu titlu de recompense surse au servit efectiv pentru plata instructorilor?Florin Munteanu: Din cate cunosc, sumele inmanate in cadrul cursurilor de pregatire profesionala cu titlu de recompense surse au fost insusite de catre instructorii desemnati din randul cadrelor SRI in rezerva.Radu Loredana: Cine a organizat cursul?Florin Munteanu: Cursul a fost organizat de SRI". Este un fragment din declaratia martorului Florin Munteanu in dosarul lui Oprea de la ICCJ.. Inalta Curte a permis presei, miercuri, 5 aprilie, sa studieze dosarul "Limuzina" in baza legii 544/2001 - cu exceptia volumului cu documente clasificate - intrucat procesul a intrat in faza publica.Citeste restul investigatiei pe romaniacurata.ro