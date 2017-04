De ce isi deschide NATO centru de contraspionaj la Bucuresti. Primele detalii despre viitorul Detasament de Contrainformatii

Detasamentul va sprijini trupele si structurile NATO din Romania cu informatii despre presupuse acte de spionaj sau sabotaj din partea unor forte ostile. Chiar daca nici NATO, nici Ministerul Apararii nu o spun direct, e vorba despre protejarea fortelor NATO fata de posibile actiuni ostile din partea Rusiei.Reamintim ca structurile pe care NATO le-a infiintat in Romania - Unitatea de Integrare a Fortelor NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU, condusa de colonel Catalin Ticulescu) si Comandamentul Multinational de Divizie (condus de gerneral de brigada Ovidiu Uifaleanu) - au aparut ca urmare a anexarii ilegale a Crimeei de catre Rusia si declansarii de catre Moscova a conflictului din estul Ucrainei. La summit-urile din Tara Galilor (2014) si Polonia (2016), NATO a luat decizii majore pentru a asigura aliatii din estul Europei in fata posturii tot mai agresive a Rusiei.Decizia infiintarii acestui detasament vine pe fondul pregatirilor intense pentru desfasurarea in Romania a celui mai mare exercitiu NATO din istoria tarii: 30.000 de militari din mai multe tari aliate vor veni in Romania, dupa cum a anuntat in premiera ambasadorul SUA la Bucuresti "Detasamentul pentru Contrainformatii al Comandamentului Aliat urmeaza sa ofere sprijin, antrenament si educatie in domeniul contrainformatiilor pentru acele forte NATO din regiune si sa desfasoare investigatii de contrainformatii in privinta amenintarilor raportate, in parteneriat cu natiunea gazda", se arata intr-un raspuns pentru HotNews.ro al biroului de presa al Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE) pentru HotNews.ro.De ce a fost aleasa tocmai Romania? "Romania a fost selectata sa gazduiasca detasamentul pentru ca locatia e ideala pentru o sincronizare cu Directia de Informatii a Armatei, cu recent infiintatul Comandament Multinational de Divizie Sud-Est si cu NATO Force Integration Unit (NFIU)", mai arata arata sursa citata.Cum va functiona mai exact detasamentul de contrainformatii de la Bucuresti? "Detasamentul ACCI la Bucuresti (ACC/BuDEt) se va subordona Comandamentului Aliat pentru Contrainformatii (ACCI) si isi va desfasura activitatea in cadrul Diviziei Multinationale de Sud - Est (MNDSE), urmand sa actioneze conform procedurilor si regulamentelor NATO pentru a asigura sprijinul contrainformational necesar personalului si activitatilor structurilor NATO dislocate in Romania", se arata intr-un raspuns pentru HotNews.ro al Ministerului Apararii Nationale.Presedintele Iohannis a trimis la finalul lunii martie o scrisoare prin care acesta solicita Parlamentului sa aprobe infiintarea pe teritoriul Romaniei a Detasamentului de Contrainformatii Bucuresti. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act la 27 martie de scrisoarea presedintelui, in care acesta arata ca "In baza deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Varsovia din 2016, in cadrul pachetului de masuri pentru asigurarea prezentei inaintate adaptate pe flancul sud-estic al NATO, s-a stabilit constituirea unor structuri de comanda si control NATO pe teritoriul Romaniei. In continuarea implementarii acestor masuri, structurile NATO responsabile au notificat Romania despre aprobarea infiintarii pe teritoriul tarii noastre a Detasamentului de contrainformatii NATO (ACCI Bucharest Detachement- BuDET)".Iohannis face referire la constituirea pe teritoriul Romaniei a doua structuri NATO in Romania: Unitatea de Integrare a Fortelor NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU), si Comandamentul Multinational de Divizie.Iohannis arata ca in scrisoarea trimisa Parlamentului ca infiintarea detasamentului de contrainformatii face parte din "efortul Aliat de implementare, in aceasta zona, a masurilor de sporire a capacitatii de reactie la provocarile mediului international de securitate, constituind o obligatie a Comandamentului Aliat pentru Contrainformatii de a-si asigura, prin mijloace proprii, protectia contrainformativa a structurilor NATO de comanda si de control".Detasamentul de Contrainformatii NATO isi va desfasura activitatea pe langa Comandamentul Diviziei Multinationale de Sud Est din Bucuresti, se precizeaza in scrisoarea presedintelui. De asemenea, in document se arata ca CSAT a avizat infiintarea acestui detasament pe teritoriul Romaniei.Si tot ca element de context: Romania gazduieste la Oradea Centrul de Excelenta NATO Humint, unul dintre cele mai mari centre NATO pentru pregatirea ofiterilor aliati de contraspionaj. Romania e recunoscuta in interiorul NATO pentru performantele militarilor din teatrele de operatiuni. David Petraeus (seful trupelor SUA in Afganistan la acea data) i-a povestit celebrului ziarist american Bob Woodward ca, la momentul venirii sale in Afganistan, a gasit un singur batalion aliat care transmitea impecabil informatii americanilor: batalionul romanesc.