Politistii au dat in weekend-ul de Florii aproape 25.000 de sanctiuni si au retinut 1.300 permise de conducere

Pe langa activitatile desfasurate in mod curent, au fost organizate 1.599 actiuni si controale, fiind depistate de politisti 38 de persoane urmarite in temeiul legii, dintre care 36 la nivel national si 2 la nivel international.In urma actiunilor, politistii au aplicat 24.767 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9.172.056 lei, dintre care 3.416 prevazute de Legea nr. 61/1991 privind incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 841 prevazute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.Pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politistii rutieri au desfasurat activitati, in urma carora au aplicat 19.223 de sanctiuni contraventionale prevazute legea privind circulatia pe drumurile publice, in valoare de 5.849.536 de lei.Din totalul sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea legislatiei rutiere, 169 au fost pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, 7.173 pentru viteza excesiva iar 11.881 pentru alte abateri la regulile de circulatie.De asemenea, politistii au retinut 1.312 permise de conducere, dintre care 169 pentru consum de alcool, 395 pentru viteza si 748 pentru alte abateri, fiind retrase si 380 certificate de inmatriculare.