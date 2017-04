Casa Regala: Starea de sanatate a Regelui Mihai este stabila. Principesa Margareta este alaturi de Majestatea sa in Elvetia

"Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu, insotiti de Principesa Maria, se afla pentru cateva zile alaturi de Majestatea Sa Regele Mihai I, la resedinta privata din Elvetia.Majestatea Sa si Altetele Lor Regale petrec impreuna momente in familie, in zilele care preced marea sarbatoare a Pastelui si in Saptamana Mare. Regele Mihai I este inconjurat permanent de o eminenta echipa medicala, de membri ai Casei Majestatii Sale detasati in Elvetia si de doua maicute ortodoxe. Starea de sanatate a Majestatatii Sale este stabila", potrivit sursei citate.In martie anul trecut, Casa Regala a anuntat ca Regele Mihai (94 de ani) a fost supus unei operatii chirurgicale, avand diagnosticele "carcinom epidermoid metastazant" si "leucemie cronica". Regele Mihai s-a retras astfel din viata publica in favoarea principesei mostenitoare.