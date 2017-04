RISE Project: Dragnea a stat in Brazilia intr-o vila luxoasa cumparata de un fost coleg de facultate

Vila in care a stat Dragnea in Brazilia

Noi documente obtinute de RISE Project din Brazilia arata ca prietenul lui Liviu Dragnea, fost coleg de facultate si trupa rock, Mugurel Sorin Gheorghias, a facut investitii imobiliare in Brazilia de care a beneficiat chiar seful PSD."Incepand din 2010, Liviu Dragnea si-a petrecut vacantele braziliene intr-o luxoasa vila cumparata de Gheorghias la malul Atlanticului. Vila a fost dotata, spre delectarea presedintelui PSD, si cu un teren de tenis profesionist.Tot aici a stat si Costel Comana, controversatul om de afaceri de pe urma caruia a facut Dragnea primul milion de euro si care s-a sinucis in 2015 in toaleta unui avion.Comana a cumparat si el chiar inainte sa se sinucida un apartament de lux, tot pe malul oceanului, in Brazilia.Mugurel Sorin Gheorghias, zis 'Melcul', sta la bloc in Ramnicu Sarat desi, pe hartie, este unul dintre actionarii principali ai Tel Drum SA, firma romaneasca miliardara din afaceri cu statul si legata ombilical de seful PSD", scriu jurnalistii RISE Project in articolul ce poate fi citti integral