Incepe Evaluarea Nationala la clasa a II-a: Luni - prima proba

Proba la Matematica va avea loc miercuri, iar joi - proba de scris si citit la limba romana pentru elevii apartinand minoritatilor nationale.Subiectele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare.Salile in care se sustin evaluarile nationale sunt, de regula, cele in care elevii isi desfasoara activitatea in mod curent. Durata alocata rezolvarii subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat.Rezultatele obtinute nu se inregistreaza in catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unitatii de invatamant prin elaborarea planurilor individualizate de invatare si prin informarea parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.Evaluarea Nationala continua in mai la clasele a IV-a si a VI-a.Elevii de clasa a IV-a vor sustine proba la Limba romana pe 3 mai, iar pe 4 mai la Matematica. Pe 5 mai va avea loc proba la Limba materna.La clasa a VI-a, proba de Limba si comunicare va avea loc pe 10 mai, iar cea la Matematica o zi mai tarziu.