Scenograful Dragos Buhagiar, care a realizat decorul Targului de Pasti din Piata Constitutiei: Nu mi se pare rau ca sunt comentarii negative, traim intr-o tara libera

"Mie nu mi se pare rau ca sunt comentarii negative, pentru ca traim intr-o tara libera si oamenii au dreptul sa isi spuna ofurile. Si tocmai asta e frumusetea vietii, ca oamenii sunt diferiti. De ce trebuie sa ma astept eu ca tuturor sa le placa ceea ce fac? Trebuie sa ne obisnuim si cu alte pareri. Mie asta nu mi se pare rau. Profesional, adica tehnic si ceea ce inseamna sa fii mester in ceea ce faci, eu asta chiar sunt si ma pricep", a declarat Dragos Buhagiar pentru News.ro, precizand si ca nu a vazut comentariile negative, deoarece nu are televizor si nici cont de Facebook.Scenograful a raspuns intrebarilor News.ro, dupa ce Primaria Capitalei a transmis ca acele comentarii negative publicate pe retelele de socializare in privinta decorului targului fac parte din "corul declaratiilor politicianiste exprimate de opozitie", intr-o incercare de a prejudicia imaginea primarului Gabriela Firea si a institutiei pe care o conduce.Dragos Buhagiar a explicat ca a fost contactat de Creart, cu care a lucrat si pentru alte evenimente, si ca a fost nevoit sa pastreze anumite elemente de decor folosite in editii anterioare ale targurilor de Pasti sau a altor evenimente, precum casutele si o instalatie care reprezinta un iepure si o gaina. Elementele de noutate sunt ouale decorative."Eu am acceptat sa rearanjez practic si lucruri existente. Ce a fost nou a fost povestea asta cu ouale. De ce mi s-a parut important - pentru ca e un punct, totusi, important in traditia noastra povestea asta cu oul si incondeiatul oului. E un brand romanesc important oul incondeiat, pentru ca, totusi, toata lumea care vine prin muzee pe aici pleaca cu oua. Chiar am cunoscut in Japonia persoane care aveau colectie de oua", a spus el."Este firesc ca Creart sa doreasca sa isi refoloseasca investitia. De asta nici nu am refuzat sa preiau unele elemente. Exista in Piata o gaina cu un iepure, facut de un alt artist acum trei patru ani. Nu am fost egoist - scoteti gaina. Din moment ce din banii publici s-au dat la un moment dat niste bani pentru chestia asta... Practic, sunt mai multe idei adunate, dar eu am incercat sa fac cu sens", a adaugat Buhagiar.O parte din oua sunt realizate din fibra de sticla si sunt demontabile, pentru a putea fi reciclate in urmatorii ani. Una dintre posibilitati este organizarea unui atelier de pictura pe aceste oua sau expunerea lor in jumatati, care sa contina alte ornamente, potrivit artistului: "Mai sunt celelalte care sunt facute dintr-un material contemporan, caruia i s-au aplicat niste frezari. Sunt niste oua facute din niste intersectii de planuri. Am pus cumva in relatie de complementaritate un ou traditional si foarte aproape de sursa, cum ar veni, cu unul facut din materiale ale secolului XXI, in care noi traim. Traditia poate fi transferata si in modul asta mai departe, pentru un anume tip de gust. Eu as vrea sa fac numai instalatii de arta, dar nu o sa il am numai pe domnul Plesu sau pe domnul Patapievici invitati in Piata Constitutiei (rade, n.red.)."Scenograful a subliniat ca iepurii din Piata Constitutiei nu ii apartin, el ocupandu-se de planul de amplasament: "Iepurii nu imi apartin. Eu am facut planul de amplasament, tinand cont de feedbackurile care au fost in anii trecuti ¬ am inteles ca in Cismigiu pe alee era foarte mare inghesuiala si ca oamenii isi doreau mai mult spatiu, mai multe casute, mai multi vanzatori. Am preluat povestea asta cu spatiul si inghesuiala ¬ in momentul in care oamenii se ciocnesc unii de altii nu mai e nicio placere."Dragos Buhagiar a precizat ca planul de amplasament este solar - existand un centru de la care pornesc cateva raze - pentru a se crea mai mult spatiu.Scenograful s-a referit si la locul in care s-a amplasat targul, "destul de vitreg" din punctul sau de vedere, pentru ca nu exista suficienta natura: "Spatiul asta care este destul de vitreg dupa parerea mea, ca nu e foarte prietenos in haul ala. In primul rand, pentru ca nu avem natura acolo. Cand tema este targul de Pasti, de Florii, targul de flori, fara natura, e mai... Pana la urma, e