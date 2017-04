Perchezitii la un post de politie de frontiera din Vaslui; traficanti de tigari, prinsi cu tehnica antispionaj pentru detectarea microfoanelor

Potrivit unor surse judiciare, una dintre perchezitii a avut loc la sediul Sectorului de Politie de Frontiera Falciu din judetul Vaslui, un politist de frontiera fiind suspectat ca ii ajuta pe traficanti sa aduca tigarile din Republica Moldova.Conform unui comunicat al DIICOT, in perioada 2015 - 2017, in zona Pietei Sfantul Ilie din municipiul Barlad, au actionat mai multe grupuri infractionale organizate, avand ca scop desfasurarea, in mod constant, de activitati de primire, detinere, transport si vanzare de tigari de contrabanda aduse din Republica Moldova.Anchetatorii sustin ca introducerea in tara a tigarilor provenite din Republica Moldova, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal, a fost inlesnita si de un lucrator al politiei de frontiera.In urma perchezitiilor, au fost gasite si ridicate aproximativ jumatate de milion de tigarete de contrabanda, 110.000 lei, 8.700 euro, 1.450 lei moldovenesti, un detector antispionaj cu rolul de detectare a microfoanelor ascunse, 3.200 de cutii materiale pirotehnice detinute fara drept. De asemenea, au fost gasite 10 autoturisme pe care se va pune sechestru.Totodata, 50 de persoane au fost aduse pentru audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale a IGPR, actiunea fiind derulata cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui si Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau.Pentru realizarea actiunii au fost angrenate efective de aproximativ 200 de lucratori de politie si jandarmerie.