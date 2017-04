Mecanicii trenului care a deraiat sambata langa Petrosani, morti in accident, ar fi cerut cale libera prin statie, dupa ce au descoperit ca au ramas fara frane

Reprezentantii transportatorului feroviar au fost prezenti sambata la locul accidentului, urmand sa fie audiati in cadrul anchetei, la fel ca si dispecerii care au tinut legatura cu mecanicii locomotivei, potrivit politistilor hunedoreni."Trenul de marfa ar fi ramas fara frane. Cand au descoperit acest lucru, mecanicii de locomotiva le-au cerut colegilor din statia Subcetate cale libera, sa nu mai fie nicio alta garnitura in zona. Probabil, au crezut ca se vor opri undeva si au incercat sa atenueze efectele dezastrului", au afirmat sursele citate pentru News.ro."Inca nu se stie exact ce s-a intamplat. Cu siguranta, toate trenurile trebuie verificate inainte de a pleca pe traseu. Exista si un grafic care le spune mecanicilor cu ce viteza sa circule pe fiecare portiune de drum pe care o parcurg", au adaugat sursele citate.Accidentul feroviar de langa Petrosani, in urma caruia cei doi mecanici de locomotiva au murit, s-ar fi produs din cauza unei defectiuni la sistemul de franare al trenului de marfa, care a deraiat intre statiile Banita si Merisor.O comisie mixta Procuratura/Agentia de Investigare Feroviara (AGIFER) ancheteaza accidentul.Reprezentantii operatorului privat Unicom Tranzit urmeaza sa fie audiati de anchetatori: "Au fost prezenti reprezentantii firmei de transport, ieri (sambata - n.r.), urmeaza sa fie audiati in cadrul anchetei. La fel urmeaza sa fie audiati cei de la dispecerat care au tinut legatura cu mecanicii. Dosarul este in lucru la Parchetul de pe langa Judecatoria Hateg si la Autoritatea Feroviara", a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.Circulatia feroviara pe ruta Petrosani - Simeria ramane in continuare inchisa in zona statiilor Banita - Merisor, dupa ce un tren privat de marfa cu 16 vagoane a deraiat, iar doua persoane au murit, calea ferata fiind avariata. Din cele 16 vagoane ale trenului, 14 au deraiat, sase cazand intr-o rapa adanca de zece metri.Cele doua vagoane ramase pe sina au fost retrase duminica, in jurul orei 11.00, in statia Banita, intervenindu-se cu o drezina pantograf pentru demontarea firului de contact, astfel incat sa se permita accesul si fixarea pe sol a trenurilor-macara.Calea ferata este distrusa pe ambele fire, pe o distanta de 200 de metri.Pentru ridicarea vagoanelor rasturnate se va actiona cu trei trenuri-macara, doua de 250 tone si unul de 125 tone, precum si cu un tren cu vinciuri.In cursul zilei de duminica, doua trenuri au fost deviate pe o ruta ocolitoare, in timp ce pentru alte cinci trenuri calatorii vor fi transbordati cu mijloace auto, potrivit CFR.