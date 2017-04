Adrian Vasilescu (BNR): Romania trebuie sa majoreze salariile, dar exista riscul ca guvernul sa dea cu o mana si sa ia cu doua

El a adaugat ca Executivul trebuie sa apese mai multe pedale, nu doar cea a salariilor, ci si a vitezei cresterii economice, care sa se mentina sustenabila.Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, afirmase miercuri ca majorarile salariale sunt inevitabile in Romania, deoarece in marile sectoare ale economiei este o criza de forta de munca, insa acestea trebuie tinute sub control, pentru a ramane rezonabile si trebuie pastrate echilibrele macroeconomice.Adrian Vasilescu a citat date publicate de Eurostat, potrivit carora Romania se situeaza pe penultimul loc in Europa la salarii, cu 5,4 euro pe ora de munca, depasind Bulgaria, care plateste cu 4,4 euro ora de munca, insa cu mult sub nivelul din Danemarca, unde ora de munca este rasplatita cu 40 de euro.Consultantul bancii centrale subliniaza ca este nevoie de schimbarea paradigmei, accentuand ideea ca Romania nu mai poate ramane cu salariile la acest nivel, mai ales avand in vedere ca 3,3 milioane de persoane au plecat din populatia activa a tarii pentru a lucra in alte state, iar in tara a ramas o forta de munca descurajata.In plus, el a aratat ca, desi Romania a avut cele mai mari ritmuri de crestere economica in UE in ultimii ani, se situeaza pe penultimul loc in UE, tot in fata Bulgariei, la capitolul bunastarea populatiei, exprimata prin PIB-ul pe cap de locuitor, cu toate ca ocupa pozitia a saptea la marimea populatiei.Adrian Vasilescu a evidentiat zece tari care au populatie mai mica decat a Romaniei, insa au realizat un PIB superior. Printre acestea se numara Olanda, Suedia, Belgia, Austria, Danemarca, Grecia sau Cehia."Problema nu este daca Romania isi permite sa creasca salariile, este daca-si permite sa ramana cu veniturile inghetate. Corelatia intre cresterea salariala si cea a productivitatii este ca legea gravitatiei, nu s-a schimbat nimic. Nu putem schimba raportul cu productivitatea, asa ca nu ne putem uita numai la salarii. Riscul cel mai mare este sa ajungem in situatia unui guvern sa dea cu o mana si sa ia cu doua maini", a precizat Vasilescu.Potrivit acestuia, guvernul trebuie sa inteleaga ca este nevoie sa apese pe mai multe pedale, nu poate inainta cu una singura, cea a salariilor, intrucat s-ar putea ca anumite salarii mai mari sa nu fie totusi stimulative. Una dintre pedale este de a nu ceda la viteza de crestere economica, pentru ca este nevoie de viteza in continuare, insa aceasta nu este suficienta, ci cresterea economica trebuie sa fie si sustenabila, "adica sa aiba niste proptele".Adrian Vasilescu a mai atras atentia ca trebuie urmarita permanent corelatia dintre PIB-ul potential, care exprima puterea unei tari de a realiza PIB, si PIB-ul realizat efectiv, intrucat exista un risc foarte mare daca PIB-ul potential este acoperit cu salarii: "PIB-ul e un factor economic care se realizeaza si se consuma concomitent. In PIB intra salarii, dar poti sa dai salarii care sa depaseasca PIB-ul potential, iar daca PIB-ul potential e acoperit cu salarii, ecuatia s-a stricat si asta e un risc imens."Intrebat daca este optimist in ceea ce priveste situatia economica a Romaniei pentru acest an si pentru anul viitor, Vasilescu a raspuns ca optimismul nu face parte din aceasta ecuatie: "Optimismul nu are ce cauta aici, e ca in razboi. In razboi nu se fac prognoze, se stabilesc timpi, acolo e cota, acolo e tinta, trebuie s-o cucerim in atatea zile. Asa e in razboi, noi suntem in razboi acum pentru scoaterea tarii dintr-o stare nedreapta, dar o nedreptate pe care ne-am facut-o singuri. Si ca s-o scoatem trebuie sa avem o tinta. De aici incolo trebuie sa gandim asa: calea si tinta. Care este telul si ce cale alegem pentru a ajunge la tinta."El a aratat ca directia este corecta, insa pe cale sunt multe obstacole, iar Romania trebuie sa se pregateasca sa le escaladeze.Referindu-se la situatia nedreapta in care Romania s-a plasat, Vasilescu a indicat locul ocupat de Romania din punct de vedere economic la nivel mondial, respectiv 54 din 290 de tari luate in calcul de Organizatia Natiunilor Unite, daca se ia in calcul marimea populatiei, de 19,9 milioane de locuitori: "Daca facem calculul ca Romania se apropie de cercul tarilor mijlocii, la o populatie de 19,9 milioane de locuitori, locul 54 nu este de invidiat, ar trebui sa ne stimuleze, sa ne impinga din spate, ca noi, pe locul 54 in lumea asta, ne facem singuri o nedreptate."Potrivit ultimelor date publicate de Institutul National de Statistica (INS), castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a crescut in luna ianuarie cu 18,4% fata de prima luna a anului trecut, pana la 2.300 lei (511 euro). Cresterile salariale s-au accentuat in februarie, in conditiile in care salariul minim brut pe economie a crescut, de la 1 februarie, cu 16%, de la 1.250 lei la 1.450 lei.