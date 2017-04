Deputatul PNL Ovidiu Raetchi va depune un proiect de lege ce propune sanctionarea parcagiilor cu pana la 2 ani de inchisoare

Proiectul de lege prevede ca "perceperea unei taxe pentru parcare, in orice mod si cu orice titlu, de catre o persoana care nu are autorizare in acest sens sau care nu are cel putin un drept de folosinta asupra spatiului respectiv se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an". In cazul in care taxa este perceputa pe o proprietate publica sau privata a statului, pedeapsa este inchisoarea intre 9 luni si 2 ani.La pedeapsa inchisorii s-ar putea ajunge doar in cazul celor care recidiveaza. "Cel care infaptuieste aceasta infractiune pentru prima data are posibilitatea de a presta un numar de 50 de zile de activitati neremunerate in folosul comunitatii", a precizat Raetchi."Am lansat in dezbatere publica un proiect de lege care mi-a fost solicitat in ultima vreme de catre societatea civila si care isi propune sa combata exploatarea ilicita a locurilor de parcare. Suntem familiarizati cu fenomenul 'parcagiilor' de serviciu, mai ales in Bucuresti si marile orase, si care a capatat amploare in ultima vreme: uneori prin amenintari, prin folosirea unui limbaj licentios, diverse persoane care nu au niciun drept asupra locurilor de parcare le blocheaza si conditioneaza ocuparea acestora. O realitate sociala care a scapat de sub control si care are nevoie de un raspuns pe masura", a anuntat Ovidiu Raetchi.El si-a motivat initiativa prin faptul ca politia nu dispune de o legislatie clara care sa ii permita combaterea fenomenului.In proiect sunt enumerate si faptele pentru care parcagiii ar putea fi sanctionati penal: pretinderea ori primirea de bani sau foloase de catre o persoana neautorizata, pentru a elibera un spatiu ocupat, in scopul utilizarii acestuia ca loc de parcare, indiferent daca spatiul respectiv are sau nu aceasta destinatie; pretinderea ori primirea de bani sau foloase pentru a dirija sau ghida un sofer in vederea parcarii unui autovehicul; pretinderea ori primirea de bani sau foloase, de catre o persoana neautorizata, pentru a pazi un autovehicul stationar; pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a inlesni parcarea unui autovehicul, de catre o persoana care si-a insusit fara drept o calitate in acest scop; pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a inlesni parcarea unui autovehicul, de catre o persoana neautorizata.