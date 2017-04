Aproape 1,4 milioane de romani isi serbeaza onomastica de Florii, cei mai multi purtand numele Florin, Viorica si Florentina, anunta News.ro. In duminica Floriilor sunt serbati cei care poarta nume de flori, Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brandusa sau Lacramioara, dar si cei care sunt botezati Florin, Florina sau cu nume derivate ale acestora.





Dintre barbatii care isi serbeaza onomastica, cei mai multi se numesc Florin, respectiv 341.825, in timp ce numai doua persoane poarta numele Margarit, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.





Dintre femeile sarbatorite de Florii, cele mai multe se numesc Viorica - 140.838 si Florentina - 132.410.





Duminica isi serbeaza onomastica si 74.018 Camelii, 2.232 Trandafiri, aproape 3.000 de Garofite si 400 de Panselute, a precizat MAI.





Sarbatoriti de Florii sunt si cei care poarta numele Crina, Iris, Narcis si Narcisa.





In acest an, Floriile, ca si Pastele, sunt sarbatorite in aceeasi zi de ortodocsi si catolici.





Floriile sau Duminica Stalparilor este sarbatoarea care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de o multime de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de Paste.