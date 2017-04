Presa suedeza: Romanca ranita in atacul de la Stockholm este o cersetoare in varsta de 83 de ani: Oamenii tipau in jurul meu, credeam ca izbucneste razboiul

"Oamenii tipau in jurul meu, credeam ca izbucneste razboiul. Am incercat sa ma ridic si sa fug, dar o bucata mare de beton mi-a cazut pe picior", le-a povestit femeia jurnalistilor suedezi.Papusa Ciuraru a suferit o operatie la picior la spitalul St. St. Goran's dupa ce a fost ranita in atacul terorist.Ministerul roman de Externe a anuntat sambata ca un cetatean roman a fost "afectat" in urma atacului terorist de vineri seara de la Stockholm, precizand ca acesta este internat intr-un spital din capitala Suediei, fiind in stare stabila.Paul Ciocoiu, purtatorul de cuvant al MAE, a declarat ulterior ca este vorba despre o romanca. Ea a suferit o fractura la un picior, fiind deja operata si in stare stabila, a precizat purtatorul de cuvant al MAE.