Restrictii de circulatie in Bucuresti, intre Biserica Franceza si Catedrala "Sfantul Iosif", pentru procesiunea catolica de Florii

Procesiunea va incepe la ora 13.00, in fata Bisericii Franceze "Sacre Coeur", de pe strada Cpt. Demetriade si se va incheia la ora 15.00, la Catedrala Sfantul Iosif, de pe strada General Berthelot.In timpul procesiunii, traficul rutier va fi restrictionat, gradual, pe strada Cpt. Demetriade, intre bulevardul Aviatorilor si strada Emil Pangratti, pe prima banda de circulatie a strazilor pe care vor merge preotii si credinciosii, pe strazile care acced catre acesta, precum si pe strada General Berthelot.Dupa un moment de rugaciune, la ora 14.00, la Biserica Franceza "Sacre Coeur", in cadrul caruia va avea loc ceremonia binecuvantarii ramurilor, participantii la procesiune vor porni pe traseul bulevardul Aviatorilor, Piata Victoriei, Calea Victoriei, strada General Berthelot, pana la Catedrala romano-catolica Sfantul Iosif. Procesiunea va fi condusa de cei trei episcopi catolici din Bucuresti, IPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, PS Mihai Fratila, episcop al Episcopiei Greco-Catolice "Sfantul Vasile cel Mare" de Bucuresti si PS Cornel Damian, episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti.Credinciosii si preotii vor avea ramuri in maini, iar in fruntea procesiunii, tinerii vor purta "Crucea Zilei Mondiale a Tineretului". La sfarsitul procesiunii, in jurul orei 15.00, in Catedrala Sfantul Iosif se va celebra Sfanta Liturghie, prezidata de arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu.In Duminica Floriilor, Biserica Catolica celebreaza si Ziua Mondiala a Tineretului, ajunsa in acest an la cea de a XXXII-a editie.Cu aceasta ocazie, Papa Francisc le-a transmis tinerilor din lumea intreaga un mesaj cu tema "Mi-a facut lucruri mari Cel Atotputernic", cuvinte rostite de Sfanta Fecioara Maria, aflata in vizita la verisoara ei Elisabeta, dupa ce ingerul Gabriel i-a vestit ca va fi Mama lui Dumnezeu."Cand Dumnezeu atinge inima unui tanar, a unei tinere, acestia devin capabili de actiuni cu adevarat grandioase", spune Papa Francisc in mesaj.Duminica Floriilor este ca o poarta de intrare in Saptamana Sfanta si uneste intrarea solemna a lui Cristos in Ierusalim, eveniment in amintirea caruia are loc procesiunea pe strazile orasului, cu vestirea Patimirii Mantuitorului la Sfanta Liturghie. Pentru credinciosii catolici, participarea la procesiunea si la Sfanta Liturghie din aceasta duminica este un prilej de marturisire publica a credintei si de unitate cu totii crestinii catolici din Romania si din lumea intreaga, arata Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti.In acest an, Floriile, ca si Pastile, sunt sarbatorilte in aceeasi zi de ortodocsi si catolici.