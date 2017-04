Floriile sau Duminica Stalparilor deschid perioada sarbatorilor de Paste

Floriile sau Duminica Stalparilor marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de o multime de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic.Cu o saptamana inainte de patimile sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim pe un asin, inconjurat de cei 12 apostoli. Multimea, recunoscandu-l ca pe adevaratul Mantuitor, l-a intampinat cu ramuri de finic si cantari de bucurie. Iisus si-a pregatit singur intrarea ca sa fie recunoscut ca fiind Mesia, iar cand l-au vazut, oamenii au inceput sa strige: "Osana! Bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului."Floriile deschid seria sarbatorilor de Paste, care se incheie la Inaltarea Domnului.In ziua de Florii exista obiceiul ca oamenii sa mearga la Biserica avand in maini ramuri de salcie inmugurite, pentru a fi sfintite de catre preot, obicei care aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, cand a fost intampinat de multime cu ramuri de maslin, crengute de palmier sau cu flori.Crengutele de salcie vor fi impartite credinciosilor ce au participat la slujba de Florii, care le vor duce acasa si le vor pune la icoane, la geamuri, la usi si la porti, pentru a le apara casele de rele si necazuri.Sarbatoarea de Florii inseamna si a doua ¬dezlegarea la peste¬, dupa cea de la Buna Vestire, pentru cei care tin post.Ziua de Florii reprezinta si inceputul ultimei saptamani a Postului Pastelui sau Saptamana Patimilor.Din seara de duminica, bisericile incep slujbele speciale ale Saptamanii Mari, numite denii. In aceste slujbe pot fi regasite toate momentele remarcabile din viata Mantuitorului, de la intrarea acestuia in Ierusalim si pana la Invierea Sa din morti.In unele zone ale tarii, oamenii de la sate se incing cu ramurile de salcie, deoarece se spune ca acest ritual ii apara de boli si ii face mai puternici.De Florii, oamenii merg pe la mormintele rudelor pentru a le agata de cruci crengutele de salcie, astfel acestia vor sti ca Pastele se apropie.Tot in ziua de Florii, exista traditia ca snurul de la martisor sa fie agatat intr-un copac inmugurit sau inflorit, pentru a avea sanatate si belsug in anul ce urmeaza.Exista in unele zone ale tarii si obiceiul ca fetele singure sa-si puna busuioc sub perna ca sa devina mai frumoase si mai dorite de flacai, pentru a se putea marita in acel an.In alte zone, de Florii se scoate zestrea din casa, pentru a fi aerisita.Un alt obicei intalnit in unele zone este acela ca parintii sa ii loveasca pe copii cu nuielusa de salcie cand vin de la biserica, pentru a creste sanatosi si intelepti.In duminica Floriilor sunt serbati cei care poarta nume de flori: Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brandusa sau Lacramioara, dar si cei care sunt botezati Florin, Florina sau cu nume derivate ale acestora.In acest an, Floriile, ca si Pastele, sunt sarbatorite in aceeasi zi de ortodocsi si catolici.