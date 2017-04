Un tren de marfa al unui operator privat a deraiat intre Petrosani si Simeria. Cei doi mecanici au murit. Traficul feroviar este blocat in zona accidentului

Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat ca traficul feroviar este inchis intre statiile Banita si Merisor, pe sectia de circulatie Petrosani - Simeria, Regionala Timisoara, din cauza deraierii unui tren de marfa.Cei doi mecanici de locomotiva au murit in urma deraierii a 14 din cele 16 vagoane ale trenului si a locomotivei, unele dintre vagoane fiind rasturnate in rapa.Trenul, compus din 16 vagoane, apartine unui operator privat de marfa si asigura un transport pe relatia Slatina - Curtici.La fata locului s-au deplasat personalul specializat, echipele de interventie si comisia care va ancheta cazul.La ora transmiterii acestei stiri, niciun tren de calatori nu este inscris in circulatie pe zona respectiva.