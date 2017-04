Procurorii moldoveni: Tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc a fost comandata de la Moscova si a costat 200.000 de dolari

Omorul ar fi urmat sa aiba loc fie prin impuscare, fie prin lansarea de grenade in preajma sediului Global Business Center.Anchetatorii din tara vecina sustin si ca asasinii platiti aveau pregatit si un automobil cu numere lituaniene cu care sa plece peste hotare dupa savarsirea omorului.Vitalie Busuioc, unul dintre procurorii moldoveni care ancheteaza cazul, a declarata ca au fost retinute 8 persoane - 6 cetateni moldoveni si 2 ucraineni. Majoritatea au antecedente penale deosebit de grave."Printre ei se afla atat executori ai asasinatului, intermediari, persoane de legatura si cei care au contribuit intr-o anumita masura la actiuni. Fiecare persoana avea un rol concret si stia bine ce actiuni trebuie sa execute", a declarat procurorul Vitalie Busuioc.Omorul a fost comandat, potrivit procurorilor moldoveni, de doi cetateni ai Republicii Moldova, dintre care unul se afla la Moscova."S-a stabilit indubitabil legatura grupului cu unul din comanditari, cel aflat la Moscova, cunoscut inlumea criminala atat in Republica Modova, cat si in Rusia. In urma perchezitiilor au fost depistate patru grenade, doua pistoale cu amortizator, munitii, statii de radio speciale, obiecte de deghizare precum peruci, mustati, dar si telefoane de unica folosinta. De asemenea au fost depistate si acte", a precizat procurorul Vitalie Busuioc.Oligarhul Vladimir Plahotniuc este considerat cel mai influent om din Republica Moldova si este suspectat ca este responsabil de orchestrarea "Jafului secolului" - furtul a un miliard de dolari din rezervele Bancii Nationale a Moldovei.