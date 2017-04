4 cubanezi si 11 migranti pakistanezi, prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa intre ilegal in Romania

In ultimele 24 de ore politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita, judetul Timis, au depistat, in zona localitatii de frontiera Jamu Mare, patru cetateni straini care mergeau dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara."Pentru ca persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona, acestea au fost conduse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit ca sunt cetateni cubanezi - un barbat, doua femei si un minor - cu varste cuprinse intre patru si 49 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca au plecat cu un avion din Moscova, au ajuns in Serbia, unde au stat cateva luni si ca intentionau sa ajunga ilegal in SUA", se arata in comunicat.Totodata, sambata dimineata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta, in cooperare cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi, au depistat, in apropierea localitatilor de frontiera Opatita si Denta, 11 pakistanezi care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari."In cadrul verificarilor, s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt 11 barbati, toti din Pakistan, cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei", se mai arata in comunicat.In acest caz se fac cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat. De asemenea, vor fi anuntate autoritatile de frontiera sarbe, pentru cercetarea in comun a evenimentului si punerea in aplicare a acordului de readmisie.