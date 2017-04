Traian Basescu, fara cetatenie moldoveneasca. Cererea sa de suspendare a decretului de retragere a cetateniei, respinsa

Conform deciziei Curtii de Apel Chisinau, a fost examinat recursul lui Dodon "impotriva incheierii Judecatoriei Chisinau (sediul central) din 20 martie 2017, prin care a fost admisa cererea avocatului Andrei Bivol in interesele lui Basescu Traian cu privire la aplicarea masurilor de asigurare a actiuni intentate in baza cererii de chemare in judecata formulata de avocatul Andrei Bivol in interesele lui Basescu Traian impotriva lui Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova cu privire la anularea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova lui Traian Basescu si s-a suspendat executarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova, pana la examinarea cauzei in fond".Recursul a fost admis, iar decizia Judecatoriei Chisinau a fost casata."Se admite recursul declarat de catre reprezentantul lui Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova, Maxim Lebedinschi. Se caseaza incheierea Judecatoriei Chisinau (sediul central) din 20 martie 2017, prin care a fost admisa cererea avocatului Andrei Bivol in interesele lui Basescu Traian cu privire la aplicarea masurilor de asigurare a actiuni intentate lui Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova cu privire la anularea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova si s-a suspendat executarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova pana la examinarea cauzei in fond", a decis Curtea de Apel.Cererea avocatului lui Traian Basescu a fost respinsa ca neintemeiata, iar decizia este irevocabila: "Se solutioneaza problema in fond si se emite o decizie sub forma de incheiere prin care, se respinge ca neintemeiata cererea avocatului Andrei Bivol in interesele lui Basescu Traian cu privire la asigurarea actiunii prin suspendarea executarii Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova pana la examinarea cauzei in fond, in pricina civila la cererea de chemare in judecata formulata impotriva lui Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova cu privire la anularea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 03 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei Republicii Moldova. Decizia este irevocabila", arata instanta.Traian Basescu si sotia sa Maria au primit cetatenia Republicii Moldova in luna octombrie a anului trecut. La inceputul lunii ianuarie, presedintele Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetatenia lui Basescu. Ulterior, fostul presedinte roman a atacat la curtea Suprema de Justitie (CSJ) decretul lui Igor Dodon, iar in februarie CSJ a decis ca solicitarea este de competenta Judecatoriei Chisinau.Pentru judecarea pe fond a dosarului, probele vor trebui prezentate pana la 2 mai 2017, iar primul termen de judecata este 16 mai 2017, la ora 10:00.