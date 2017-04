Un barbat internat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala a lovit cu cutitul o infirmiera si doi pacienti

Incidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 04.30, la Sectia Chirurgie, unde un pacient internat si-a atacat colegul de salaon cu un cutit, lovindu-l in zona toracelui, a declarat, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Spitalului Bagdasar-Arseni, Florian Bica.Barbatul a atacat apoi o infirmiera care venise sa il linisteasca, provocandu-i rani la o mana, iar o pacienta aflata pe holul spitalului a fost si ea ranita cu cutitut de catre agresor, in zona toracica, a precizat Florian Bica. Dupa ce le-a atacat pe cele trei persoane si a provocat scandal pe holul Sectiei Chirurgie, barbatul a fost imobilizat de bodyguarzi.Infirmiera si pacienta au rani usoare, iar barbatul care are o plaga in zona toracelui a fost dus imediat in sala de operatii, a mai spus Bica.Reprezentantii Spitalului Bagdasar-Arseni au sesizat politistii si procurorii, care au venit la spital si l-au audiat pe agresor.Barbatul a fost dus, sambata dimineata, sub paza, la Spitalul Alexandru Obgregia, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai unitatii sanitare.In urma cu patru zile, un medic pediatru de la Spitalul "Marie Curie" din Capitala a fost batut de parintii unui copil internat cu o afectiune respiratorie usoara. Medicul a fost agresat in cabinetul sau, in timp ce le comunica parintilor copilului ca acesta are o afectiune respiratorie usoara si nu se mai impune spitalizarea sa, fiind luat la palme de catre tatal copilului, pana cand a inceput sa ii curga sange din ochi, a declarat, pentru News.ro, medicul Mihaela Balgradean, sefa Clinicii Pediatie a spitalului.La fata locului a fost chemata Politia, iar medicul a facut plangere penala impotriva tatalui copilului. De asemenea, spitalul a depus, miercuri, o plangere penala pentru agresiune.