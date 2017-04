Vreme calda de Florii, cu temperaturi intre 14 si 22 de grade

In Banat vor fi in medie temperaturi de 20-22 de grade ziua si 6-10 grade noaptea.In Crisana vor fi temperaturi maxime de 19-21 de grade si minime de 5-8 grade, sambata si duminica fiind conditii reduse de ploaie.In Transilvania, in duminica Floriilor vremea se va incalzi si vor fi temperaturi de 14-20 de grade ziua si 2-7 grade noaptea.In Maramures, incepand de duminica va fi o incalzire a vremii, cu temperaturi maxime de 16-20 de grade si minime de 4-7 grade.Si in Moldova va fi o incalzire a vremii incepand de duminica, cand vor fi ziua temperaturi de 16-20 de grade si noaptea de 4-7 grade.In Dobrogea, temperaturile vor fi in crestere duminica, ajungand la maxime de 14-18 grade si minime de 6-9 grade.In Muntenia, in duminica Floriilor vor fi temperaturi de 14-18 grade ziua si 6-9 grade noaptea, iar conditiile de ploaie vor fi reduse.In Oltenia, ziua temperaturile vor urca, de duminica, la 17-21 de grade ziua si 5-9 grade noaptea.Si la munte va fi vreme frumoasa incepand de duminica, cand se vor inregistra temperaturi de 4-10 grade ziua si 0-5 grade noaptea, peste cele specifice perioadei.