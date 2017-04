Grindeanu: Guvernul va suporta cheltuielile de repatriere a romancei decedata in urma atentatului de la Londra

''Guvernul va suporta cheltuielile de repatriere. Inca o data transmit condoleante familiei romancei decedate la Londra'', a spus Sorin Grindeanu.Premierul Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Craiova, ca a fost informat despre decesul romancei ranite in atacul de la Londra si a transmis condoleante familiei acesteia.'Am fost informat cu cateva zeci de minute in urma (...) de deces. Imi pare rau. Transmit familiei condoleante. (...) Putem face o similitudine intre ceea ce inseamna o zona instabila, cum este Siria - si unde noi incurajam dialogul politic, dialogul care sa duca la reinstaurarea pacii - zone de acest tip duc la actiuni care se desfasoara in anumite parti din Europa, cum a fost atacul de la Londra si care, din pacate, a dus si la pierderi de vieti omenesti', a afirmat Grindeanu, dupa o vizita la Fabrica Ford din Craiova.Totodata, seful Executivului a precizat ca a transmis condoleante si Printului Charles pentru victimele atacului de la Londra.'Am transmis condoleante si sprijinul si suportul poporului roman Altetei Sale Regale Printul Charles, in urma cu o saptamana, cand a fost in Romania', a mai spus Grindeanu.Pe 22 martie, un barbat a intrat cu autoturismul in pietonii de pe podul Westminster din Londra, iar dupa aceea a reusit sa injunghie un politist si a incercat sa intre in cladirea Parlamentului, inainte de a fi impuscat mortal de fortele de securitate.