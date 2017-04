Rezultate simulare: Bacalaureatul, comparabil cu anul trecut / la Evaluarea Nationala - crestere de 20%

De asemenea, in urma centralizarii datelor, a reiesit ca, in ceea ce priveste simularea examenului de Bacalaureat, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care le asigura promovarea (6 si peste 6) este de 38,23%, rezultatul fiind aproape la acelasi nivel cu cel de anul trecut (38,39%).Mai exact, la simularea Evaluarii Nationale, 81.262 de elevi au obtinut medii mai mari sau egale cu cinci, ceea ce reprezinta 51,47% dintre elevii prezenti.Pe transe de medii, se inregistreaza urmatoarea situatie statistica: 21.890 de medii intre 5 si 5,99; 20.352 de medii intre 6 si 6,99; 17.452 de medii intre 7 si 7,99; 14.982 de medii intre 8 si 8,99; 6.572 de medii intre 9 si 9,99; 14 medii de 10.Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 s-au consemnat in judetele Braila (60,9%), Cluj (62,5%) si in Capitala (69,8%).In ceea ce priveste disciplinele de examen, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 65,8% la Limba si literatura romana (in crestere fata de anul trecut - 60,54%), respectiv de 40% la Matematica (de asemenea, peste cel din 2016, cand s-a situat la 32,60%).La proba de Limba si literatura materna, 75,2% din elevii prezenti au primit note peste 5 (procent in usoara scadere comparativ cu anul anterior - 76,69%).Ratele de participare pe discipline au fost de peste 92%, iar trei elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda.La clasa a XI-a, rata de promovare este de 29,85% in crestere cu aproape 4 procente, comparativ cu 2016, cand s-a situat la valoarea de 25,76%. Altfel spus, dintre cei 121.003 elevi participanti la simulare, 36.125 au obtinut medii peste 6.Pe transe de medii, situatia cumulata (clasa a XI-a si clasa a XII-a) arata astfel: 29.496 de elevi au obtinut medii intre 6 si 6,99; 27.633 de elevi - medii intre 7 si 7,99; 17.577 de elevi - medii intre 8 si 8,99 si 5.366 - medii intre 9 si 9,99. 31 de elevi au obtinut media 10.15.023 de medii au fost cuprinse intre 5 si 5,99, insa, conform metodologiei de desfasurare a Bacalaureatului, nota minima pentru fiecare disciplina in parte este 5, iar media finala a notelor la toate disciplinele, necesara pentru promovarea examenului, este minimum 6.Pe probe, situatia cumulata (clasa a XI-a si a XII-a) a notelor mai mari sau egale cu 5 este: 59,4% la proba E)a) - Limba si literatura romana, 74,1% la proba E)b) - Limba materna si 52,1% la proba obligatorie a profilului E)c) - Matematica sau Istorie. La proba la alegere a profilului E)d), sustinuta doar de elevii clasei a XII-a, rata notelor peste 5 a fost de 60,4%.In sase judete, rata de promovare la clasa a XII-a a fost de peste 45%: Sibiu (47,9%), Cluj (46,9%), Braila (46,5%), Alba (46,3%), Iasi (46,1%) si Galati (45,5%). Procente de promovare sub 25% s-au inregistrat in judetele Giurgiu (24,5) si Ilfov (18,9).In ceea ce priveste rezultatele elevilor de clasa a XI-a, procente de promovare de peste 35% s-au inregistrat in judetele Iasi (35,3%), Galati (35,8%), Suceava (36,6%) si Cluj (41,8%). Sub pragul de 20% figureaza judetele Giurgiu (16,6%), Ilfov (17,9%) si Calarasi (19,1%).