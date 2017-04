Partidul Popular European il ameninta pe Viktor Orban cu "optiunea nucleara": declansarea articolului 7 din Tratatul UE, care poate suspenda drepturile Ungariei in UE​

"PPE va discuta si analiza situatia FIDESZ si a Ungariei pe 29 aprilie. PPE va urmari si rezultatul analizei Comisiei Europene despre legalitatea initiativei legislative din Ungaria (care a dus la inchiderea CEU - n.red.). Daca aceasta situatie persista in Ungaria, articolul 7 ar putea fi luat in discutie", a declarat Siegfried Muresan pentru HotNews.ro.Reamintim ca FIDESZ, partidul autoritarului premier Viktor Orban, a trecut in procedura de urgenta o lege care face imposibila functionarea in Ungaria a Universitatii Central-Europene, finantata de George Soros, pe motiv ca Soros este inamicul Ungariei.Muresan si-a continuat avertismentul la adresa Ungariei, facand referire si la referendumul anti-UE anuntat de Orban, sub sloganul Sa oprim Bruxelles-ul: "Ungaria vrea sa se bucure in continuare de toate beneficiile apartenentei la UE, inclusiv dreptul de a trai si calatori oriunde in Europa, dreptul de a munci si de a studiu oriunde in UE, precum si miliardele de euro venite sub forma de fonduri UE?"Pana acum, liderii UE si PPE au tolerat cele mai multe dintre derapajele anti-democratice ale liderului maghiar. Iesirea dura a purtatorului de cuvant al PPE semnaleaza insa o schimbare de atitudine a popularilor, asa cum o facuse si presedintele Joseph Daul intr-o serie de mesaje pe Twitter in urma cu doua zile.Activarea articolului 7 este apanajul Consiliului UE, unde e nevoie de patru cincimi din numarul voturilor. Parlamentul European poate insa pune presiune politica pe un asemenea subiect, iar Partidul Popular European, cel mai numeros din Parlamentul European, are ca membri numerosi lideri ai statelor membre.