O drona care transporta un telefon mobil deasupra penitenciarului Ploiesti a fost daramata cu matura de un gardian

Angajatii Peniteniciarului din Ploiesti spun ca se confrunta aproape zilnic cu persoane care incearca sa introduca in spatele gratiilor obiecte interzise, de la telefoane si pana la droguri si arme albe. Drona a fost doborata cu o matura de gardieni."In penintenciar sunt interzise telefoanele mobile, stick-urile, hands free-uri, alcool si obiectele contondente si taioase. Pedeapsa pentru introducerea in penitenciar a acestor obiecte este de la sase luni la trei ani sau amenda. Nu detinutii sunt sanctionati, ci rudele sau prietenii care sunt descoperiti cand introduc astfel de obiecte in penitenciar. Se decide deasemenea interzicerea accesului in Penitenciar pe o perioada de sase luni sau un an si se sesizeaza organele de politie", a explicat subcomisar Cristina Comnea.Aceasta a adaugat ca "drona a fost interceptata in cursul noptii de catre agentii din sectorul operativ si siguranta detinerii"."Emitea semnale acustice si sonore si a fost doborata cu o matura. Imediat s-a dispus cercetarea persoanei in cauza care s-a descoperit ca ar fi comandat respectiva drona. Au fost sesizate organele de politie pentru ca drona respectiva avea atasata un telefon mobil. Detinutului i s-a facut raport de incident si a fost mutat in regim de maxima siguranta", potrivit sursei citate.Citeste restul articolului pe ziarulincomod.ro