Leonard Padureanu, administratorul public al Bacaului, si Liviu Goian fratele fotbalistului Dorin Goian, fost presedinte al Asociatiei Sport Club Bacau, au fost arestati pentru 30 de zile de judecatorii Tribunalului Bacau. Cei doi sunt acuzati de delapidare, deturnare de fonduri si folosire cu rea credinta a bunurilor din patrimoniul public, in forma continuata.Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a declarat ca nu are informatii suplimentare in acest caz insa a precizat ca: "astept comunicarea hotararii instantei, pentru a putea incepe procedurile legale de delegare a atributiunilor pentru functia de administrator public".